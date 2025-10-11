Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cao Bằng có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

TPO - Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Cao Bằng Khóa XVII đã bầu ông Vũ Đình Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 10/10, HĐND tỉnh Cao Bằng Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 36 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, cho ý kiến, thông qua một số báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền; đồng thời tiến hành công tác nhân sự.

tp-c2.jpg
HĐND tỉnh Cao Bằng đã thông qua nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội và công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Cao Bằng đã tiến hành miễn nhiệm đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc (nghỉ hưu theo chế độ); miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với nguyên Giám đốc sở Nội vụ Nguyễn Lâm Thị Tú Anh (nghỉ hưu theo chế độ) và nguyên Giám đốc sở Ngoại vụ Phạm Văn Cao (nghỉ hưu theo chế độ); miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trịnh Trường Huy (SN 1978) do không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030).

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung ông Vũ Đình Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

tp-c1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Vũ Đình Quang.

Hiện nay, bộ máy lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng gồm: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa; 2 Phó Chủ tịch là các ông: Hoàng Văn Thạch và Vũ Đình Quang.

Nguyễn Duy Chiến
