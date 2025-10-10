Cao Bằng có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

TPO - Ngày 10/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 17, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức Kỳ họp thứ 36 thông qua các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó có bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng với kết quả 37/41 phiếu đồng ý (bằng 90,24% tổng số đại biểu có mặt).

Ông Vũ Đình Quang (giữa) nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, ông Vũ Đình Quang từng có thời gian dài công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ) tỉnh Cao Bằng; Bí thư Huyện ủy Thạch An (cũ). Tháng 4/2024, ông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng. Đến tháng 6/2025, ông tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng và đến nay được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Cao Bằng đã Nghị quyết về nhiều nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, chính sách trên địa bàn. Chính sách về đồng bào các dân tộc thiểu số.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Bế Thanh Tịnh cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8%, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước, UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung cao độ, nỗ lực tối đa, thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Tập trung mọi nguồn lực cùng nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lũ, sớm ổn định cuộc sống, hỗ trợ sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là những dự án trọng điểm, dự án được bố trí nhiều vốn.