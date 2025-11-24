Càng yêu thương, càng mạnh mẽ: Lời nhắc đầy sức nặng giữa thiên tai miền Trung

“Mấy ngày qua chúng ta càng thấm thía hơn trách nhiệm của mình trước những khó khăn mà đồng bào miền Trung đang gánh chịu. Lũ lụt đã khiến cho bao người chết, mất tích, bao nhiêu mái nhà cuốn trôi, bao phận người lâm cảnh khốn khó. Trong thời gian này, mỗi sự chung tay của chúng ta- cho dù là nhỏ nhất- điều có thể là điểm tựa giúp bà con vượt qua hoạn nạn. Tôi kêu gọi mỗi đại biểu trở về địa phương sau thành công của Đại hội, phát huy truyền thống “lá lành, đùm lá rách” đồng hành cùng Hội huy động nguồn lực nhân đạo hướng về miền Trung. Một sự sẻ chia đúng lúc để giúp bà con có bữa ăn ấm, chỗ ở an toàn và quan trọng hơn là niềm tin bắt đầu lại”, bà Thảo nói.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo kêu gọi tinh thần hành động vì miền Trung ruột thịt.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI vừa diễn ra, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam cho biết giai đoạn 2025–2030 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày diễn ra Đại hội Đại biểu Hồng Thập tự Việt Nam đầu tiên tại Đình Thanh Ấm – cái nôi của phong trào nhân đạo cách mạng Việt Nam. Sự kiện đặc biệt này không chỉ là ngày hội lớn của phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống Hội, mà còn là dấu mốc kết nối truyền thống – hiện tại – tương lai; là thời khắc tri ân những đóng góp thầm lặng và khơi dậy mạnh mẽ dòng chảy nhân ái của dân tộc.

Bước vào giai đoạn 2025–2030, trước những thách thức của biến đổi khí hậu và yêu cầu chuyển đổi số, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và gần dân hơn. Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đưa mỗi cấp Hội trở thành “trung tâm nhân đạo” tin cậy; phát triển đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên – những “hạt giống nhân ái” hành động bằng trái tim và trách nhiệm; mỗi địa phương triển khai ít nhất một mô hình nhân đạo tiêu biểu như an toàn cộng đồng hay sơ cấp cứu thông minh; đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm minh bạch hóa hoạt động và đảm bảo nguồn lực đến đúng người, đúng nơi, đúng thời điểm; tăng cường hợp tác quốc tế để lan tỏa giá trị nhân ái Việt Nam và mở rộng các sáng kiến hỗ trợ cộng đồng.

Hội Chữ Thập đỏ có nhiều hoạt động vì người dân miền Trung bị mưa lũ.

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại miền Trung, Chủ tịch Đỗ Thị Thu Thảo kêu gọi tinh thần hành động ngay sau Đại hội. Bà nhấn mạnh mong muốn các đại biểu khi trở về địa phương tiếp tục phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, đồng hành cùng Hội trong huy động nguồn lực nhân đạo để người dân miền Trung “có bữa ăn ấm, chỗ ở an toàn và quan trọng hơn là niềm tin bắt đầu lại”.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: “Chính lòng nhân ái mà Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã trở thành biểu tượng của phẩm giá con người Việt Nam. Mỗi hội viên đều là những hạt giống nhân ái gieo mầm thiện lành suốt cuộc đời. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống vẻ vang với tinh thần đổi mới mạnh mẽ với hàng triệu triệu trái tim nhân ái, Hội chữ thập Đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn mới với khát vọng với quyết tâm mới lập nên những thành tích to lớn hơn nữa. Tôi mong rằng những tấm gương tiêu biểu hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng cho toàn xã hội. Càng yêu thương chúng ta càng mạnh mẽ, càng sẻ chia, chúng ta càng đoàn kết, càng nhân đạo, đất nước ta càng hùng cường và thịnh vượng”.

Trưởng Đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) khu vực Đông Nam Á, ông Elkhan Rahimov khẳng định: “Hội không chỉ là một tổ chức nhân đạo cấp quốc gia, mà còn là một trong những trụ cột vững chắc của Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Từ cứu trợ thiên tai, ứng phó khẩn cấp, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ sinh kế đến thúc đẩy phát triển bền vững, “ở đâu có khó khăn, ở đó có dấu chân và tấm lòng nhân ái của Chữ thập đỏ Việt Nam”.

Đại diện IFRC ghi nhận sự chủ động, hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo, đặc biệt trong đại dịch COVID-19 và những đợt thiên tai nghiêm trọng tại Việt Nam. Ông Rahimov nhấn mạnh IFRC sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không chỉ phát triển vững mạnh trong nước, mà còn trở thành Hội quốc gia mạnh trong khu vực Đông Nam Á, đủ năng lực triển khai nhiều hoạt động nhân đạo hơn, tốt hơn, giúp đỡ người dễ bị tổn thương ở Việt Nam và các quốc gia lân cận.

IFRC cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trên bốn lĩnh vực trọng tâm gồm nâng cao năng lực ứng phó thảm họa và thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo, tăng cường chăm sóc sức khỏe cộng đồng – sức khỏe tinh thần và phát triển sinh kế bền vững, đồng thời đầu tư vào thế hệ lãnh đạo trẻ Chữ thập đỏ - những người mang trong mình trái tim bác ái và trí tuệ nhân đạo Việt Nam.