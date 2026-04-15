Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Cận cảnh cọc khoan nhồi cầu Hồng Hà dài 11 mét trên sông Hồng

Anh Trọng

TPO - Để đúc được 9 trụ cầu vượt sông Hồng, dự án cầu Hồng Hà cần khoan, đổ tổng cộng 941 cọc khoan nhồi. Mỗi cọc khoan nhồi có đường kính rộng từ 1,5 đến 2 mét, dài 11 mét. Hiện có đến 80% số cọc này đã được các máy móc, thiết bị nâng hạ đặc thù thi công trên sông nước cắm xuống lòng sông Hồng.

Đến thời điểm hiện nay, công trình cầu Hồng Hà vượt sông Hồng nằm trên đường Vành đai 4 đã đổ được 745 cọc khoan nhồi - đạt 80%.
Hiện dự án đang được thi công tổng thể tất cả các hạng mục, riêng hạng mục đổ trụ ở mặt nước sông Hồng các nhà thầu đã “dàn” công trường cắt ngang lòng sông.
Dự án đang có mục tiêu thi công nhanh, “cán đích” vào năm 2027 - vượt tiến độ đề ra từ 5 đến 7 tháng.
Với hệ thống cọc khoan nhồi ở lòng sông, đại diện nhà đầu tư dự án Công ty Cổ phần đường cao tốc vành đai 4 Hà Nội cho biết, công trình cần thi công tổng cộng 941 cọc.
Với trụ cầu, nhà đầu tư cho biết, công trình đó có 9 trụ cần phải đổ ở lòng sông.
Với cầu cạn ở hai bên bờ, gồm xã Ô Diên (huyện Đan Phượng cũ) và xã Mê Linh (huyện Mê Linh cũ) dự án đang và sẽ đổ 69 trụ cầu.
Cọc khoan nhồi là hệ thống chân của trụ cầu được chôn, bám sâu trong lòng đất.
Mỗi cọc khoan nhồi có đường kính rộng từ 1,5 đến 2 mét, dài 11 mét, mỗi trụ cầu ở lòng sông có hàng chục cọc khoan nhồi.
Để thi công tổng thể và tiếp cận nhiều vị trí thi công cọc khoan nhồi, đổ móng trụ ở lòng sông, hiện cầu dẫn tạm (làm bằng sắt) dài cả km đã được thi công, giúp công nhân, kỹ sư dễ dàng di chuyển.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Đăng Khoa, Ban Điều hành Dự án cao tốc Vành đai 4 thuộc Công ty Cổ phần đường cao tốc vành đai 4 Hà Nội (nhà đầu tư) cho biết, dự án đang tập trung thi công các hạng mục, như đổ cọc khoan nhồi; đổ móng, thân, bệ trụ cầu...

Theo ông Khoa, tổng sản lượng thi công công trình cầu Hồng Hà đến thời điểm 10/4/2026 là khoảng 20%. Dự án tiến độ hoàn thành theo hợp đồng là tháng 2/2028, nhưng trước đề nghị của UBND thành phố Hà Nội, Nhà đầu tư và các Nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành công trình trước Hội nghị APEC 2027 tổ chức tại Việt Nam (tháng 11/2027) – vượt tiến độ từ 5 đến 7 tháng.

Dự án cầu Hồng Hà (thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô) khởi công vào tháng 10/2025, tiến độ hoàn thành tháng 2/3028. Cầu có chiều dài khoảng 6 km, rộng 24,5m nối khu vực bờ sông thuộc xã Ô Diên (huyện Đan Phượng cũ) và xã Mê Linh (huyện Mê Linh cũ) với nhau. Tổng mức đầu tư dự án gần 10.000 tỷ đồng.

Xem thêm

Cùng chuyên mục