Cận cảnh cọc khoan nhồi cầu Hồng Hà dài 11 mét trên sông Hồng

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Đăng Khoa, Ban Điều hành Dự án cao tốc Vành đai 4 thuộc Công ty Cổ phần đường cao tốc vành đai 4 Hà Nội (nhà đầu tư) cho biết, dự án đang tập trung thi công các hạng mục, như đổ cọc khoan nhồi; đổ móng, thân, bệ trụ cầu...

Theo ông Khoa, tổng sản lượng thi công công trình cầu Hồng Hà đến thời điểm 10/4/2026 là khoảng 20%. Dự án tiến độ hoàn thành theo hợp đồng là tháng 2/2028, nhưng trước đề nghị của UBND thành phố Hà Nội, Nhà đầu tư và các Nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành công trình trước Hội nghị APEC 2027 tổ chức tại Việt Nam (tháng 11/2027) – vượt tiến độ từ 5 đến 7 tháng.

Dự án cầu Hồng Hà (thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô) khởi công vào tháng 10/2025, tiến độ hoàn thành tháng 2/3028. Cầu có chiều dài khoảng 6 km, rộng 24,5m nối khu vực bờ sông thuộc xã Ô Diên (huyện Đan Phượng cũ) và xã Mê Linh (huyện Mê Linh cũ) với nhau. Tổng mức đầu tư dự án gần 10.000 tỷ đồng.