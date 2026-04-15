Chậm bàn giao, Vành đai 2,5 đoạn Dịch Vọng – Thượng Đình vẫn 'kẹt' mặt bằng

TPO - 31/3 là thời điểm được lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội thông báo các phường phải bàn giao mặt bằng để thi công tổng thể dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Dịch Vọng - Thượng Đình. Tuy nhiên, đến nay mặt bằng dự án mới đạt 35%, nhiều đoạn tuyến chưa có mặt bằng để thi công, máy móc nằm chờ.

Trước đó, tại lễ khởi công Dự án đường Vành đai 2,5 Dịch Vọng - Thượng Đình (ngày 20/3), lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ, đến 31/3, các phường có dự án đi qua là Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân phải bàn giao mặt bằng khu vực chính tuyến để dự án thi công tổng thể, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, đến nay việc thi công và tiến độ tổng thể đang bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa đồng đều giữa các phường.

Theo báo cáo của Ban Giao thông gửi UBND TP Hà Nội, đến ngày 10/4, công tác thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, đủ điều kiện để thi công tổng thể. Tuy nhiên đến nay, mặt bằng trên cả 3 đoạn tuyến được thực hiện không đồng đều, khiến dự án chỉ có thể triển khai thi công “xôi đỗ”, không thể triển khai tổng thể với nhiều mũi thi công. Tổng diện tích mặt bằng dự án cần bàn giao là 101.828 m2, nhưng đến ngày 10/4, mới đạt khoảng 35%.

Dự án đường Vành đai 2,5 đang gặp nhiều khó khăn về công tác GPMB.

Cụ thể: Tại đoạn dự án 1.1 (Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy), tổng diện tích cần GPMB là 32.160 m², nhưng mới thu hồi được 24.656 m² (đạt 76%).

Đoạn dự án 1.2 (Vũ Phạm Hàm – Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa), tổng diện tích cần GPMB là 30.614 m², mới thu hồi được 10.897 m² (khoảng 36%)

Với đoạn dự án 1.3 (Ngụy Như Kon Tum – Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân), tổng diện tích GPMB là 39.054 m², tuy nhiên đến thời điểm 10/4, phường chưa thu hồi được diện tích nào (0%).

Dự án cấp bách nhưng thi công cầm chừng

Về thi công thực tế, Ban Giao thông cho biết, hiện chỉ có đoạn dự án 1.1 (Dịch Vọng – Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy) là được triển khai thi công trên phạm vi rộng. Đến nay các đơn vị thi công đã đào móng cống thoát nước dọc được 200 m, rào tôn bảo vệ 920 m, tập kết và lắp đặt 383 m cống các loại D2000, D1800, D1250. Dự kiến, đến 30/4 tới, các đơn vị thi công tại đây sẽ hoàn thành lớp cấp phối đá dăm loại 1.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường Vành đai 2,5 sẽ kết nối thông suốt từ Phú Thượng ra QL1 (đường Giải Phóng).

Tại đoạn dự án 1.2 (Vũ Phạm Hàm – Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa), hiện cũng được bàn giao mặt bằng một số đoạn và nhà thầu bắt đầu triển khai thi công.

“Như vậy, chỉ có đoạn 1 đang có mặt bằng tương đối thuận lợi để thi công, trong khi hai đoạn còn lại vẫn còn vướng mắc lớn về mặt bằng. Thậm chí có đoạn mặt bằng được bàn giao nhưng vẫn còn rác thải, vật liệu xây dựng hoặc không có đường vào. Thực trạng này khiến chủ đầu tư và các nhà thầu chưa thể huy động nhiều mũi thi công cùng lúc” - Ban Giao thông cho biết.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, Ban Giao thông đề nghị các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân sớm bàn giao nốt mặt bằng còn lại trong tháng 4/2026. Đề nghị Sở Xây dựng cho phép xe vận chuyển, ra vào công trường phục vụ dự án được di chuyển vào ban ngày…