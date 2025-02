Các địa điểm cấp, đổi giấy phép lái xe ở Bình Dương từ ngày 1/3

TPO - Sau khi Sở Giao thông vận tải (GTVT) chuyển sang Công an, lực lượng CSGT được bố trí tại hai quầy ở Trung tâm hành chính công tỉnh để giải quyết hồ sơ cấp, đổi bằng lái xe. Trong khi đó, mỗi cấp huyện ở Bình Dương được phân cấp 1 điểm đăng ký xe.

Ngày 28/2, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, bắt đầu từ ngày 1/3 tới, đơn vị này tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe cho người dân tại quầy số 13, 14, Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND tỉnh tại tầng 1, tháp B, tòa nhà hành chính tỉnh (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Từ ngày 1/3, thực hiện phân cấp công tác đăng ký xe như sau: Tại trụ sở Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đăng ký xe như hiện nay và tiếp nhận nhiệm vụ đăng ký xe mô tô gắn biển số trúng đấu giá trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại trụ sở Công an 65/91 xã, phường, thị trấn được phân cấp công tác đăng ký xe mô tô, trong đó bổ sung nhiệm vụ đăng ký các loại xe ô tô, xe máy chuyên dùng của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú tại địa phương đó.

Đối với Công an xã, phường, thị trấn nơi Công an huyện, thành phố đặt trụ sở thực hiện phân cấp công tác đăng ký xe như sau: tại TP Thủ Dầu Một, đơn vị được phân cấp đăng ký xe là Công an phường Định Hoà. Tại TP Thuận An đơn vị được phân cấp Công an phường Lái Thiêu. Tại TP Dĩ An là Công an phường Dĩ An. Tại TP Tân Uyên là Công an phường Uyên Hưng. Tại TP Bến Cát là Công an phường Mỹ Phước. Tại huyện Bắc Tân Uyên là Công an xã Đất Cuốc, xã Đất Cuốc. Tại huyện Phú Giáo là Công an thị trấn Phước Vĩnh. Tại huyện Bàu Bàng là Công an thị trấn Lai Uyên và tại huyện Dầu Tiếng là Công an thị trấn Dầu Tiếng.