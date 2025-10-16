Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Các cơ quan báo chí cần đóng góp ‘sâu kỹ’ vào dự án Luật Báo chí sửa đổi

Văn Kiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị các cơ quan báo chí phát huy vai trò tuyên truyền trong việc lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đồng thời tham gia góp ý “sâu kỹ” vào dự án luật báo chí sửa đổi sẽ được trình ra kỳ họp Quốc hội tới đây.

Sáng 16/10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý III các cơ quan báo chí trực thuộc Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ trì hội nghị.

z7121981241408-4177d83f1a53544f795aac01c84bc47d-1.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì hội nghị giao ban với các cơ quan báo chí trực thuộc.

Báo cáo của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho thấy, thời gian qua, các cơ quan báo chí trực thuộc MTTQ Việt Nam đã nghiêm túc triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bao gồm việc hợp nhất, giải thể, cơ cấu lại các phòng/ban, tinh giản biên chế.

Các cơ quan báo chí cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bám sát tôn chỉ, mục đích và tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; phát huy vai trò cầu nối, đồng thời tích cực đưa tin về công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính và các phong trào thi đua yêu nước; linh hoạt chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại để sản xuất các sản phẩm đa phương tiện trên các nền tảng số và mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Các báo cũng đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ và kiến thức quản lý nhà nước về báo chí. Đặc biệt là đào tạo kỹ năng tác nghiệp đa phương tiện để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

z7121981220808-76b683e7879317dcc450a14da4e6e72b.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban.

Mặc dù có nhiều nỗ lực,nhưng các cơ quan báo chí vẫn đối mặt với những khó khăn, thách thức, khi doanh thu và số lượng phát hành báo in giảm mạnh. Ngoài ra, các báo còn gặp khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí nhân sự dôi dư từ mảng báo in sang các vị trí đòi hỏi kỹ năng số.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà các cơ quan báo chí trực thuộc Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải đối diện.

Theo bà, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cơ quan báo chí đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tích cực tuyên truyền, phản ánh trung thực mọi mặt của đời sống, xã hội, định hướng dư luận, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc.

Với những khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh vấn đề quan trọng là tìm ra các giải pháp tháo gỡ. Trong đó, bà Nga đề nghị các cơ quan báo chí tham gia đóng góp sâu kỹ vào dự án luật báo chí sửa đổi, dự kiến sẽ được trình kỳ họp Quốc hội tới đây.

Bà Nga đồng thời cũng đề nghị các cơ quan báo chí phát huy vai trò trong tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Văn Kiên
#Mặt trận tổ quốc #dự án luật báo chí #Đại hội XIV #văn kiện Đại hội Đảng #báo chí mặt trận

Xem thêm

Cùng chuyên mục