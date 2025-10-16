Các cơ quan báo chí cần đóng góp ‘sâu kỹ’ vào dự án Luật Báo chí sửa đổi

TPO - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị các cơ quan báo chí phát huy vai trò tuyên truyền trong việc lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đồng thời tham gia góp ý “sâu kỹ” vào dự án luật báo chí sửa đổi sẽ được trình ra kỳ họp Quốc hội tới đây.

Sáng 16/10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý III các cơ quan báo chí trực thuộc Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì hội nghị giao ban với các cơ quan báo chí trực thuộc.



Báo cáo của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho thấy, thời gian qua, các cơ quan báo chí trực thuộc MTTQ Việt Nam đã nghiêm túc triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bao gồm việc hợp nhất, giải thể, cơ cấu lại các phòng/ban, tinh giản biên chế.

Các cơ quan báo chí cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bám sát tôn chỉ, mục đích và tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; phát huy vai trò cầu nối, đồng thời tích cực đưa tin về công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính và các phong trào thi đua yêu nước; linh hoạt chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại để sản xuất các sản phẩm đa phương tiện trên các nền tảng số và mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Các báo cũng đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ và kiến thức quản lý nhà nước về báo chí. Đặc biệt là đào tạo kỹ năng tác nghiệp đa phương tiện để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban.

Mặc dù có nhiều nỗ lực,nhưng các cơ quan báo chí vẫn đối mặt với những khó khăn, thách thức, khi doanh thu và số lượng phát hành báo in giảm mạnh. Ngoài ra, các báo còn gặp khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí nhân sự dôi dư từ mảng báo in sang các vị trí đòi hỏi kỹ năng số.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà các cơ quan báo chí trực thuộc Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải đối diện.

Theo bà, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cơ quan báo chí đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tích cực tuyên truyền, phản ánh trung thực mọi mặt của đời sống, xã hội, định hướng dư luận, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc.

Với những khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh vấn đề quan trọng là tìm ra các giải pháp tháo gỡ. Trong đó, bà Nga đề nghị các cơ quan báo chí tham gia đóng góp sâu kỹ vào dự án luật báo chí sửa đổi, dự kiến sẽ được trình kỳ họp Quốc hội tới đây.

Bà Nga đồng thời cũng đề nghị các cơ quan báo chí phát huy vai trò trong tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.