Các chi tiết thú vị dễ bị bỏ lỡ của Jujutsu Kaisen 3: Naruto - Sasuke cũng xuất hiện?

Jujutsu Kaisen mùa 3 tập trung vào cốt truyện Culling Game (Trò Chơi Thanh Trừng) đầy bùng nổ, nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bởi những chi tiết tri ân nền văn hóa đại chúng. Từ các siêu phẩm anime đi trước đến bom tấn Hollywood, từng cảnh đều chứa đựng nhiều lớp lang ý nghĩa chứ không chỉ là màn "phô trương" bề ngoài đến từ ekip của MAPPA.

Kill Bill

Trong tập 4 của Jujutsu Kaisen mùa 3, phân đoạn Maki tấn công đơn vị Kukuru của gia tộc Zenin gợi nhớ rõ rệt đến siêu phẩm Kill Bill của đạo diễn Quentin Tarantino. Từ góc máy, nhịp độ cắt cảnh đến hiệu ứng hình ảnh gần như "sao chép" trận chiến của The Bride chống lại đội Crazy 88 trong bom tấn Hollywood kinh điển. Không chỉ phần nhìn mà cốt truyện của 2 cảnh phim còn có điểm tương đồng về hành trình trả thù có hệ thống của một người phụ nữ bị phản bội nhằm xóa sổ những kẻ hủy hoại cuộc đời họ. Tập phim này sau đó đã được chấm 9,8/10 trên IMDb, cao nhất của thương hiệu từ trước đến nay.

Bảy Viên Ngọc Rồng

Sau khi thắng trận đấu với Panda ở tập 5 của Jujutsu Kaisen mùa 3, Yuji đã có khoảnh khắc tạo dáng quen thuộc, gợi nhớ ngay lập tức đến Goku của Bảy Viên Ngọc Rồng. Đây được xem là lời tri ân đến một trong những huyền thoại anime kinh điển, nhưng cũng là cách Jujutsu Kaisen thể hiện chất riêng của mình. Trong khi Goku đại diện cho sự lạc quan bất diệt thì câu chuyện của Yuji và các chú thuật sư lại đen tối, nhiều tổn thương hơn rất nhiều.

Fight Club

Khi tìm đến Kinji Hakari ở tập 5 của Jujutsu Kaisen mùa 3, Yuji và Megumi bước vào một đấu trường thế giới ngầm đầy tinh thần của phim Fight Club. Người gác cổng thậm chí còn trích dẫn câu thoại kinh điển "Đừng nói về Fight Club" trước khi cho cả hai bước vào. Thêm vào đó, bộ quy tắc cấm sử dụng thuật thức, bầu không khí ngột ngạt, đầy đen tối đều gợi nhớ thế giới bạo lực không kiểm soát của David Fincher, đồng thời phản ánh triết lý của Hakari, không bị ràng buộc bởi hệ thống chú thuật truyền thống.

Naruto và Sasuke

Một số cảnh ở tập 5 của Jujutsu Kaisen mùa 3 còn gợi lên cặp đôi huyền thoại Naruto - Sasuke qua sự tương phản tính cách và trang phục của Yuji và Megumi. Tuy nhiên, mối quan hệ của 2 chú thuật sư dựa trên nỗi đau quá khứ và tình trạng sống còn nhiều hơn. Cả hai có gắn kết thực tế, khắc nghiệt như buộc phải có nhau, hơn là tươi sáng như những ninja Làng Lá.

Thor: Ragnarok

Cảnh Yuji tiến về đấu trường ngầm của Hakari ở Jujutsu Kaisen tập 5 là lời tri ân trực tiếp dành cho siêu phẩm Thor: Ragnarok của Marvel. Bước đi tự tin, thẳng thắn trong tiếng đám đông gầm rú của chàng chú thuật sư khiến người xem không khỏi nhớ đến vị Thần Sấm dũng mãnh năm nào. Ngoài ra, tinh thần này còn thể hiện tính chất đấu trường khắc nghiệt, sinh tử và đầy kịch tính.

Gấu Pooh

Mối liên hệ giữa Masamichi Yaga và Panda gợi nhớ tình cảm cha con trong câu chuyện chú gấu Pooh và chủ nhân Christopher Robin. Thể hiện qua Jujutsu Kaisen mùa 3, Yaga không chỉ là người tạo ra Panda mà còn là "người cha" thực thụ, gắn kết lẫn nhau bởi tình yêu thương như gia đình. Trong tập 5, cảm xúc này được đẩy lên cao trào, biến đây trở thành một trong những tuyến cốt truyện buồn nhất Jujutsu Kaisen mùa 3.