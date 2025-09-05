Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Các bạn nhỏ trường Tiểu học Hưng Lộc được đón các chú công an trong lễ Khai giảng

AN PHONG - Ảnh: Nhà trường cung cấp

HHTO - Sáng nay 5/9, trường Tiểu học Hưng Lộc (Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới năm học 2025 - 2026. Bên cạnh các lãnh đạo cấp cao của phường Vinh Lộc, Nghệ An, các bạn nhỏ trường Tiểu học Hưng Lộc còn được chào đón các chú công an thuộc các đơn vị kết nghĩa của trường.

Hôm nay, trong không khí của những ngày mùa Thu lịch sử, chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thầy trò trường Tiểu học Hưng Lộc (Nghệ An) hân hoan, háo hức tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2025-2026.

hung-loc.jpg
hung-loc3.jpg

Về dự Lễ Khai giảng năm học mới, thầy trò nhà trường vinh dự được chào đón các đồng chí đại biểu từ chính quyền địa phương:

- Đ/c Nguyễn Phi Hoàng, Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường;

- Đ/c Nguyễn Duy Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó trưởng ban Kinh tế ngân sách, HĐND phường;

- Đ/c Lê Khắc Thiện, Chuyên viên UB kiểm tra Đảng ủy.

Và các đồng chí là đại biểu đại diện Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ - Đoàn Thanh niên.

hung-loc1.jpg

Thầy trò trường Tiểu học Hưng Lộc còn được chào đón đại biểu từ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn: Đại biểu Kho K55 - Cục hậu cần - Kỹ thuật Quân khu IV: Đồng chí Thiếu tá Phạm Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, chính trị viên kho K55 - cùng các đồng chí đại diện các phòng ban ở các đơn vị bộ đội kết nghĩa.

hung-loc2.jpg

Tại Lễ Khai giảng, để động viên, khích lệ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt vươn lên trong cuộc sống, UBND phường Vinh Lộc, Kho K55 - Cục hậu cần - Kỹ thuật Quân khu IV, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu, Nha khoa Thỏ Bông, Trường TH Hưng Lộc và Hội cha mẹ học sinh cùng các thầy cô giáo trong nhà trường đã gửi tặng các em những món quà ý nghĩa, tràn đầy tình cảm.

hung-loc4.jpg
hung-loc5.jpg

Lễ Khai giảng đã kết thúc trong sự hân hoan, háo hức, đặc biệt là của các bạn nhỏ lớp 1, bắt đầu năm học đầu tiên của đời học sinh. Chúc các bạn học sinh trường Tiểu học Hưng Lộc có một năm học mới mạnh khỏe, đạt nhiều thành tích cao, thành công rực rỡ!

1464-cover.jpg
AN PHONG - Ảnh: Nhà trường cung cấp
Xem thêm

