Cà Mau không còn là 'điểm tận cùng của đất nước'

TPO - Sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chính thức khai mạc. Đại hội mang ý nghĩa lịch sử, sau khi Bạc Liêu và Cà Mau sáp nhập, tỉnh Cà Mau mới cũng có vị thế khác, không còn là “điểm tận cùng của đất nước”, đã thành tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc, nhiều tiềm năng, lợi thế. Tại đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hồ Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội có ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 82.000 đảng viên toàn tỉnh.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau - cho rằng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I diễn ra trong thời khắc lịch sử trọng đại, sau khi Bạc Liêu và Cà Mau sáp nhập. Tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu trước đây vốn đã có thế mạnh kinh tế biển và có nhiều tài nguyên, lợi thế so sánh, dư địa phát triển. Nay cùng tích hợp tạo ra sự “cộng hưởng” mạnh mẽ, làm cho tiềm lực của tỉnh tăng lên nhiều lần và mở ra không gian phát triển mới.

Theo ông Hải, vị thế của Cà Mau ngày nay đã khác trước. Cà Mau không còn là nơi xa xôi, hẻo lánh, không còn “điểm tận cùng của đất nước”, Cà Mau nay đã được Trung ương xác định là “tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc”, cửa ngõ ra biển lớn, với nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt và nhiều cơ hội nổi trội.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau cho biết nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân của tỉnh đã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và vẫn còn đó những khó khăn, thách thức chưa vượt qua, những điều chưa làm được trong quá trình phát triển của tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định giai đoạn 2025-2030 sẽ đưa Cà Mau - tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc - để phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM - phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM - ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đạt được trong nhiệm kỳ và quá trình sắp xếp bộ máy vừa qua.

Theo ông Quang, Cà Mau có truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nơi đây còn là cái nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử cải lương Nam Bộ, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa vùng đất phương Nam.

“Trước đây, khi nghĩ về Cà Mau, chúng ta thường nghĩ về một vùng đất xa xôi nhất của cực Nam Tổ quốc, nên đâu đó trong lòng mỗi người có một tâm thế về sự chia sẻ, muốn đóng góp cho vùng đất khó khăn này. Vậy nên có câu hát Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam, tôi rất thích từ 'nghe nói’ tạo cho mọi người cảm hứng muốn khám phá, muốn đi đến vùng đất này. Nhưng bây giờ, tư tưởng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm còn mới và hay hơn - đây không phải vùng đất xa nhất mà là địa đầu cực Nam Tổ quốc”, ông Quang nói.

Nhiệm kỳ tới, ông Quang kỳ vọng Cà Mau sẽ tận dụng, khai thác hiệu quả các lợi thế để phát triển, trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước. Đồng thời, tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh, làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, có tâm, có tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày hình ảnh tư liệu lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau.

Báo cáo chính trị trình đại hội đặt ra 22 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025-2030, với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Phấn đấu đến năm 2030, Cà Mau - tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tại Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau nhiệm kỳ mới gồm ông Phạm Thành Ngại, Huỳnh Quốc Việt, Hồ Thanh Thủy, Phạm Văn Thiều.