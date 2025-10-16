Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau tiến hành phiên trù bị

TPO - Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bước vào phiên họp trù bị, với sự tham dự của 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 82.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh về dự đại hội.

Trong phiên làm việc trù bị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I đã tập trung thực hiện các nội dung quan trọng, trong đó được hướng dẫn về việc sử dụng công nghệ và các quy định liên quan đến “đại hội số hóa” không sử dụng tài liệu văn bản giấy.

Phiên họp đã thông qua chương trình làm việc, quy chế và nội quy Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí, Đoàn Thư ký 3 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 7 đồng chí. Đại hội cũng thành lập 9 tổ đại biểu.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải triển khai một số nhiệm vụ, nội dung thực hiện trong Đại hội phiên chính thức.

Theo báo cáo chính trị, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sau Đại hội, đại dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, sức khỏe, tính mạng Nhân dân, nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được kết quả quan trọng.

Đặc biệt năm 2025 - năm cuối nhiệm kỳ, tỉnh thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tăng lên.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đặt ra 22 chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2026 – 2030; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Phấn đấu đến năm 2030, Cà Mau - tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải mong muốn dưới sự chuẩn bị chu đáo, tính tự giác của từng đảng viên, đại hội sẽ đảm bảo các kế hoạch, chương trình đại hội đề ra; mang khí thế mới để bước vào kỷ nguyên mới, đưa tỉnh Cà Mau phát triển đi lên.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình tại phiên trù bị.

Một trong những hoạt động ý nghĩa tại phiên trù bị là lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, hướng về cộng đồng. Ông Lê Thanh Triều - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cho biết, bão số 10 (bão Bualoi) đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề về người, tài sản tại các khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Tỉnh Cà Mau đã gửi lời thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu 2,8 tỷ đồng cho 8 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa và Quảng Trị. Tiếp theo, bão số 11 (bão Matmo) gây thiệt hại nặng nề hơn cho các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh, tỉnh cũng đã hỗ trợ cho 4 tỉnh với số tiền 1,4 tỷ đồng.

“​Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tha thiết vận động các đại biểu hãy dành những tình cảm tốt đẹp, sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với lãnh đạo tỉnh hỗ trợ nhân dân miền Bắc khắc phục thiệt hại do bão số 10, bão số 11 gây ra, nhanh chóng ổn định đời sống và khôi phục sản xuất”, ông Triều kêu gọi. ​

Các đại biểu dự đại hội tích cực đóng góp đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, với tinh thần “người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều”, đơn vị trân trọng ghi nhận và tri ân tất cả những nghĩa cử cao đẹp, sự chung tay góp sức của các đại biểu tham dự Đại hội. Đây là nguồn động viên quý báu, góp phần tiếp thêm sức mạnh để đồng bào vùng thiên tai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.