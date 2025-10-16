Cà Mau khánh thành 11 công trình, dự án

TPO - Chiều 16/10, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khánh thành 11 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng. Sự kiện để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đến dự lễ khánh thành có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi lễ.

Trong số 11 công trình, dự án có: Cầu Gành Hào tổng vốn đầu tư 688 tỷ đồng, nối liền Cà Mau và Bạc Liêu cũ; dự án nâng cấp Đê Biển Đông, tổng vốn 351 tỷ đồng; quảng trường Phan Ngọc Hiển, nơi có biểu tượng con Tôm Cà Mau, tổng vốn đầu tư 278 tỷ đồng; khu Liên hợp Thể dục - Thể thao Bạc Liêu, tổng vốn đầu tư 367 tỷ đồng; cụm tượng đài Chuyến tàu tập kết ra Bắc, với tổng vốn đầu tư gần 195 tỷ đồng; dự án Di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là, với tổng vốn đầu tư hơn 106 tỷ đồng; khu dịch vụ - du lịch Công tử Bạc Liêu, tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng...

Ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, khẳng định, việc hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng các công trình này, các dự án quan trọng của Trung ương đang triển khai trên địa bàn sẽ góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau. Qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nên động lực mới, diện mạo mới cho tỉnh.

Thời gian tới, ông Ngại yêu cầu, các đơn vị quản lý, chính quyền cần quan tâm bảo quản, khai thác, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, bền vững, sớm đưa tỉnh Cà Mau phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Quảng trường Phan Ngọc Hiển.