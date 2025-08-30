Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cả làng bị cô lập do ngầm tràn hư hỏng nặng

Tiền Lê
TPO - Mưa lớn khiến mực nước dâng cao, khiến ngầm tràn qua suối Đăk Ia Hiao bị hư hỏng, làm cô lập 319 hộ dân thuộc làng Mơ Nang, xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

Ngày 30/8, ông Lê Tiến Mạnh - Chủ tịch UBND xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai xác nhận, mưa lớn nhiều ngày đã khiến 319 hộ dân thuộc làng Mơ Nang, xã Pa Pa bị cô lập do ngầm tràn qua suối Đăk Ia Hiao dẫn vào làng bị ngập, hư hỏng.

tien-phong.jpg
Ngầm tràn qua suối Đăk Ia Hiao dẫn vào làng Mơ Nang bị ngập, hư hỏng.

Những ngày qua, trên địa bàn xã Ia Pa liên tục có mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về mạnh. Từ ngày 29/8, ngầm tràn bắc qua suối Đăk Pi Hao (ở thôn Mơ Nang) bị ngập sâu dưới nước, kéo dài gần 100 m. Việc ngập ngầm tràn khiến toàn bộ 319 hộ dân của thôn Mơ Nang bị cô lập, không thể đi lại qua các địa phương khác.

Đến chiều 30/8, nước đã rút một phần nhưng ngầm tràn bị hư hỏng nặng, lớp đá gia cố mặt ngầm tràn bị nước cuốn trôi. Do đó, các phương tiện cơ giới không thể lưu thông, người dân chỉ có thể đi bộ qua ngầm tràn.

010e427d980913574a18-411.jpg
Các phương tiện giao thông không thể qua lại ngầm tràn qua suối Đăk Ia Hiao

Chủ tịch UBND xã Ia Pa cho biết, trong khoảng hai năm trở lại đây, ngầm tràn trên đã bị hư hỏng sau các đợt nước lũ lớn. Bởi vậy, chính quyền địa phương đã nhiều lần khắc phục, gia cố tạm bằng cách đổ đá, sỏi. Tuy nhiên, hiện lớp đá sỏi này đã bị cuốn trôi.

Với tình trạng hư hỏng sau trận mưa vừa qua, khi nước rút, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục gia cố tạm để cho người dân có thể đi lại. Hiện chính quyền xã Ia Pa đã cử lực lượng túc trực hai bên bờ suối để cảnh báo, ngăn không cho người dân liều lĩnh vượt qua ngầm tràn.

Tiền Lê
#ngầm tràn #hư hỏng #suối Đăk Ia Hiao #cô lập #làng Mơ Nang #xã Pa Pa #Gia Lai #mực nước dâng cao #mưa lớn #hỏng cầu #thiên tai

