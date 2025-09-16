Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ca khúc chủ đề Anh Trai "Say Hi" mùa 2 dùng "chiêu cũ", NSX cải thiện một điểm

Như Quỳnh

HHTO - Trong teaser MV All Eyes On Us - ca khúc chủ đề Anh Trai "Say Hi" mùa 2 "nhá hàng" tạo hình của dàn nghệ sĩ cùng những giai điệu đầu tiên.

Trước thềm Anh Trai "Say Hi" mùa 2 lên sóng truyền hình vào tối 20/9, nhà sản xuất vừa tung teaser MV ca khúc chủ đề của chương trình mang tên All Eyes On Us, trong đó MV sẽ phát hành vào tối 17/9.

Lần này, NSX cho ra mắt hai phiên bản teaser, mỗi phần có thời lượng chừng 30 giây. Ở teaser đầu tiên, MV gây chú ý với bối cảnh u ám trên toa tàu, bao trùm là một gam màu tối như những thước phim hành động. Tương tự MV The Stars (Anh Trai "Say Hi" mùa 1) và The Real Aura (Em Xinh "Say Hi"), MV chủ đề của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đưa hiệu ứng đèn nhấp nháy liên tục tạo cảm giác dồn dập.

Lấy bối cảnh trên một toa tàu, hình ảnh của dàn "anh trai" xuất hiện chớp nhoáng bên trong khoang. Sau đó, dàn mỹ nam lộ diện rõ nét hơn theo từng nhóm 4 thành viên, được ghi hình qua ô cửa sổ. Những gương mặt đầu tiên gồm Vũ Cát Tường, NEGAV, Bùi Duy Ngọc, Vương Bình, B Ray, Phạm Đình Thái Ngân, CONGB, Sơn.K... biến hóa cảm xúc từ lạnh lùng sang vui tươi.

Tuy nhiên, với bố cục khung hình, cách lấy nét, netizen tiếp tục đặt vấn đề về sự chênh lệch "đất diễn" của các thành viên - điều từng mắc phải và gây tranh cãi ở MV The Stars.

cover-2025-09-16t094934631.jpg

Đến teaser thứ hai, dàn "anh trai" lần lượt ra mắt khán giả ở góc quay cận, kèm theo dòng chữ ghi nghệ danh. Trong trang phục, trang điểm đậm chất K-Pop, mỗi "anh trai" thể hiện một màu sắc, cá tính riêng thông qua cách tương tác trước ống kính. Màn giới thiệu này được đánh giá mới lạ, giúp khán giả dễ dàng nhận diện từng thành viên, đặc biệt là dàn tân binh mới toanh trong năm nay.

Về phần lời, ý tưởng chủ đề của ca khúc hiện tại vẫn là một "ẩn số" vì NSX chỉ "nhá hàng" vỏn vẹn một giọng nữ đọc tên bài hát. Trong khi đó, phần giai điệu sử dụng chất nhạc điện tử có tiết tấu nhanh, mạnh, được nhận xét bắt tai. Nhiều khán giả đặt "ngôi sao hy vọng" trong lần thứ ba đầu tư MV chủ đề, đơn vị sản xuất sẽ đúc kết kinh nghiệm, mang đến một MV chất lượng cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Đặc biệt, netizen còn dành sự chú ý cho phần "cảnh báo đỏ" từ NSX: "Video có sử dụng hiệu ứng ánh sáng chớp nháy và hình ảnh cường độ mạnh, người xem nên cân nhắc trước khi xem". Một bạn khán giả chia sẻ: "Beat có vẻ hay và dính đó, hy vọng lời cũng bắt như The Real Aura. Mà coi bộ cũng chớp giựt dữ lắm đây nên mới để cảnh báo vậy luôn chứ".

cover-2025-09-16t095318354.jpg
1465.jpg
Như Quỳnh
#Anh Trai Say Hi #MV chủ đề #teaser MV #hiệu ứng ánh sáng #vũ cát tường #negav #b ray #all eyes on us

