Sức khỏe

Ca ghép gan của vợ cho chồng tạo dấu mốc đặc biệt

Hà Minh
TPO - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca ghép gan cho nam bệnh nhân 51 tuổi. Người hiến gan chính là vợ của bệnh nhân. Đây là ca ghép gan thứ 300 của Bệnh viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam.

img-9603.jpg
Êkip thực hiện ca ghép gan thứ 300.

Cách đây 5 năm, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào gan và đã được phẫu thuật nội soi cắt thùy gan trái. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B suốt 25 năm, đồng thời mắc đái tháo đường type 2. Sau phẫu thuật, sức khỏe ổn định, bệnh nhân được theo dõi định kỳ. Gần đây, kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân tái phát với hai khối u ở hạ phân thùy 8, và ghép gan là phương án điều trị tối ưu nhất.

Khi biết tin, người vợ đã không ngần ngại tình nguyện hiến một phần gan để cứu chồng. Sau khi được thăm khám và hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ xác định sức khỏe của người vợ đủ điều kiện hiến gan.

Ca phẫu thuật diễn ra trong 6 giờ. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan phải từ người hiến, sau đó ghép cho người nhận. Sau ghép, cả hai được chuyển về hồi sức, chăm sóc tích cực 24/24 giờ. Hiện sức khỏe của người hiến và người nhận đều ổn định, chức năng gan ghép hoạt động tốt.

PGS.TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy, Bệnh viện TWQĐ 108 chia sẻ: “Ca ghép gan thứ 300 là một dấu mốc và thành tựu y học quan trọng, thể hiện nỗ lực của toàn thể ê-kíp phẫu thuật. Đây cũng là câu chuyện xúc động về tình nghĩa vợ chồng và niềm tin của người bệnh dành cho đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện 108”.

Theo thống kê của Bệnh viện, đa số bệnh nhân sau ghép gan có sức khỏe ổn định, sinh hoạt và làm việc bình thường. Ca ghép gan đầu tiên tại Bệnh viện được thực hiện vào tháng 10/2017 – một người con trai 26 tuổi hiến gan phải để cứu mẹ 56 tuổi bị xơ gan, suy gan nặng. Sau 8 năm, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh, người con đã lập gia đình và có con.

img-9653.jpg
Người mẹ được ghép gan của con và mạnh khoẻ.

Từ ca ghép đầu tiên đến nay, Bệnh viện TWQĐ 108 không ngừng hoàn thiện kỹ thuật, mở rộng nhiều phương pháp tiên tiến như ghép gan cho người lớn và trẻ em, ghép gan từ người hiến sống và hiến chết não, ghép gan bất đồng nhóm máu, phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan, ghép gan cấp cứu, chia gan để ghép… Trong tương lai, Bệnh viện dự kiến triển khai thêm các kỹ thuật hiện đại như ghép gan RAPID, ghép gan phụ trợ và ứng dụng robot trong ghép gan.

Mỗi ca ghép gan thành công không chỉ là minh chứng cho trình độ chuyên môn và tinh thần đồng đội của các y bác sĩ, mà còn là biểu tượng của sự tận tâm vì người bệnh. Bệnh viện TWQĐ 108 không chỉ cứu sống hàng trăm bệnh nhân mắc xơ gan, suy gan, ung thư gan giai đoạn cuối, mà còn trở thành trung tâm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ghép gan cho nhiều cơ sở y tế trong và ngoài quân đội.

Hà Minh
#Ca ghép gan thành công tại Việt Nam #Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 #Những mốc quan trọng trong ghép gan #Ứng dụng công nghệ nội soi và robot #Chương trình ghép gan từ người hiến sống và chết não #Phát triển kỹ thuật ghép gan cho trẻ em và người lớn #Ghép gan của vợ cho chồng

