"Cạ cứng" xịn nhất năm 2025: Gen Z và AI trong mối quan hệ đầy rủi ro

HHTO - 2025 không chỉ là năm của những bức ảnh lung linh mà còn là năm thế hệ Z khai thác triệt để AI trong học tập và đời sống. Bên cạnh những tiện ích mang lại, "người bạn ảo" này cũng mang đến những tình huống dở khóc dở cười.

Tháng 12, khi nhìn lại hành trình một năm qua, chúng ta giật mình nhận ra khái niệm "bạn thân" của Gen Z Việt đã thay đổi. Không còn giới hạn ở con người, vị trí này đang dần bị AI chiếm sóng. Nếu như đầu năm, chúng ta còn rụt rè gõ từng dòng lệnh, thì đến cuối năm, AI đã trở thành nơi trút bầu tâm sự thâu đêm suốt sáng.

AI trở thành "quân sư" tâm lý

Chưa bao giờ từ khóa "chữa lành" lại gắn liền với công nghệ mật thiết đến thế. Năm 2025 chứng kiến sự dịch chuyển thói quen rõ rệt: Thay vì nhắn tin cho hội bạn thân để than vãn về deadline hay "overthinking" chuyện tình cảm, Gen Z chọn mở ChatGPT hay Gemini. Tại sao ư? Vì AI không phán xét, luôn lắng nghe 24/7 và đưa ra những lời khuyên nghe có vẻ rất "lọt tai".

H'Hen Niê chia sẻ "hỏi ý kiến" ChatGPT và Gemini để có những bữa ăn chất lượng. - Clip: Tôn Huy.

Từ việc nhờ AI soạn một tin nhắn chia tay sao cho văn minh, chấm tử vi, đến việc lên kế hoạch phát triển bản thân, AI đã âm thầm trở thành một "mentor" toàn năng. Những đoạn hội thoại dài giữa người và máy trở thành liều thuốc tinh thần cho những tâm hồn cô đơn giữa phố thị.

Đến "bữa tiệc thị giác" khuấy đảo mạng xã hội

Không chỉ dừng lại ở ngôn ngữ, mối quan hệ này thăng hoa hơn với những trào lưu hình ảnh bùng nổ mạnh mẽ. Chúng ta đã thấy những bảng tin ngập tràn hình ảnh "figure hóa" - khi ai cũng hào hứng biến mình thành những mô hình đồ chơi 3D bóng bẩy hay style đất sét ngộ nghĩnh.

Ảnh: kyodu87.

Mô hình được tạo bằng AI.

Rồi đến những ngày cuối năm, AI lại chiều lòng người dùng bằng "phép màu" thay đổi bối cảnh. Những quán cà phê quen thuộc bỗng chốc phủ đầy tuyết trắng, mang vibe lãng mạn giúp Gen Z "check-in" trời Tây ngay tại chỗ. Đặc biệt nhất là tính năng ghép ảnh đoàn tụ, giúp xóa nhòa khoảng cách, đưa người thân đã khuất xuất hiện trong khung hình với gia đình, tạo nên những khoảnh khắc chạm đến trái tim.

Ứng dụng tạo ảnh﻿ giúp "hô biến" mọi ước mơ thành hiện thực.

Khi "bạn thân" cũng có thể "trap"

Bức tranh 2025 sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu đi những mảng tối - nơi niềm tin vào AI dẫn đến những hậu quả "dở khóc dở cười", thậm chí là nguy hiểm.

Cú "quay xe" gắt nhất năm có lẽ thuộc về những "bác sĩ Google" phiên bản AI. Nhiều bạn trẻ vì quá tin tưởng vào sự thông thái của "người bạn ảo" này mà vô tư liệt kê triệu chứng, rồi tự ý mua thuốc theo đơn mà AI kê, phớt lờ lời khuyên của bác sĩ chuyên môn. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh: AI có thể thông minh, nhưng nó không chịu trách nhiệm cho sinh mạng của bạn.

"Nhờ AI", cô gái trở thành "bạn gái" người lạ trên mạng xã hội.

Chưa hết, rủi ro còn đến từ chính những bức ảnh "triệu like". Việc lạm dụng AI để tạo ra những bức ảnh hẹn hò thân mật với thần tượng đã đi quá giới hạn. Khi ranh giới thật - giả bị xóa nhòa bởi Deepfake, hành động này trở thành sự quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư. Đó là chưa kể đến việc Gen Z vô tư nạp ảnh mặt mộc của mình cho các ứng dụng lạ để "đu trend", vô tình tiếp tay cho tội phạm đánh cắp danh tính.

Công nghiệp Deepfake khiến Gen Z bất ngờ trở thành con nợ.

Nhìn lại 2025, Gen Z Việt đã có một năm "sống thử" đầy cảm xúc với AI. Mọi người đã được AI "chữa lành", được làm đẹp, nhưng cũng suýt "lật xe" vì quá tin vào công nghệ. Năm cũ khép lại, bài học lớn nhất mang sang 2026 chính là: Hãy coi AI là công cụ hỗ trợ, đừng biến nó thành chỗ dựa tuyệt đối cho cả cảm xúc lẫn sức khỏe của mình.