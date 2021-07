Bóng đá Olympic Tokyo: Hạ đối thủ 6-0, Hàn Quốc giành vé vào tứ kết đầy thuyết phục

Sau trận đầu thất bại trước New Zealand , các cầu thủ Hàn Quốc đã đứng dậy mạnh mẽ bằng màn vùi dập Romania 4-0. Nhưng nếu đó là trận đấu mà họ gặp nhiều may mắn khi đối phương mất người từ sớm, lại có bàn phá vỡ bế tắc từ phản lưới thì hôm nay, Hàn Quốc thực sự đã có một màn phô trương sức mạnh.

Trước Honduras, Hàn Quốc sớm dẫn 2-0 chỉ sau 20 phút thi đấu bằng 2 cú đá penalty thành công của Hwang Ui-jo và Won Du-Jae. Sau đó, tận dụng việc đối thủ bị đuổi người, Hàn Quốc đã tăng cường sức ép và kết cục là hết hiệp 1, họ dẫn tới 3-0 nhờ bàn thắng muộn của Hwang Ui-jo.

Dàn sao trẻ Hàn Quốc dễ dàng vùi dập Honduras

Hơn người, lại thắng 3-0, coi như Hàn Quốc nắm chắc 3 điểm. Vì thế trong 45 phút còn lại, họ giảm nhịp độ trận đấu, rút ra các vị trí quan trọng để giữ sức cho vòng tứ kết. Nhưng vì đối thủ quá yếu, lại mất hết nhuệ khí chiến đấu nên Hàn Quốc vẫn có thể làm chủ cuộc chơi.

Trong hiệp 2, họ cầm bóng tới 83%, dứt điểm 10 lần và ghi thêm 3 bàn thắng nữa. Phút 57, Hwang Ui-jo hoàn tất cú hat-trick trước khi được rút ra nghỉ. Rồi đến phút 82, người vào thay anh là Kim Dong-Hyun cũng điền tên vào bảng tỷ số từ một cú sút xa đưa bóng đi chìm vào góc hiểm. Xen giữa đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 khi Kim Jin-Ya nhận bóng trong vòng cấm và dứt điểm quyết đoán từ cự ly gần.

Honduras gần như không có bất cứ sự phản kháng nào. Họ chấp nhận thua 0-6, đứng bét bảng với chỉ 3 điểm.

New Zealand có vé đi tiếp với vị trí nhì bảng B

Trong trận đấu cùng giờ, Romania và New Zealand lại thể hiện một màn trình diễn nhạt nhòa, khác hẳn với thế trận tưng bừng mà Hàn Quốc tạo ra trước Honduras . Tâm lý sợ thua khiến cả Romania và New Zealand đều ưu tiên cho mặt trận phòng ngự. Trong hiệp 1, cơ hội rõ ràng chỉ là pha dứt điểm hiểm hóc của Florescu ở phút 11, nhưng thủ thành Woud bên phía New Zealand vẫn kịp bay người đẩy bóng.

Sang hiệp 2, Romania đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Bởi họ hiểu tỷ số hòa là không đủ cho tấm vé đi tiếp khi ở trận đấu cùng giờ, Hàn Quốc đã nắm chắc phần thắng trước Honduras . Đại diện châu Âu tạo ra cơ hội ngon ăn nhất ở phút 71, khi Ratiu đánh đầu cực căng từ cự ly gần. Tiếc rằng thủ thành Woud đã bay người xuất thần đẩy bóng chịu phạt góc.

Đây cũng là cơ hội cuối cùng của trận đấu, hai đội đành rời sân bằng tỷ số 0-0, khiến Romania ngậm ngùi rời giải do chỉ đứng thứ 3. Họ có cùng 4 điểm như New Zealand nhưng kém về chỉ số phụ.