Bóng đá CAHN vs Hà Nội FC, 19h15 ngày 28/8: Đại chiến vì vị thế

TPO - CAHN đang tìm lại khí thế sau mở màn chưa mấy trọn vẹn, trong khi Hà Nội FC khát khao chấm dứt chuỗi khởi đầu chật vật. Derby Thủ đô tại vòng 3 LPBank V-League 1-2025/26 ở Hàng Đẫy hứa hẹn căng thẳng, nơi một khoảnh khắc lóe sáng có thể định đoạt kết cục.

Khởi đầu mùa giải của CAHN chưa thực sự trọn vẹn. Ở trận mở màn, đoàn quân của HLV Mano Polking chỉ có được 1 điểm trước Thể Công Viettel trong thế trận giằng co. Không lâu sau đó, tại Cúp các CLB Đông Nam Á, CAHN thua ngược Pathum United (Thái Lan) 1-2 dù chơi hơn người, đồng thời mất trung vệ trụ cột Bùi Hoàng Việt Anh vì chấn thương.

Tuy nhiên, cú vấp ấy đã nhanh chóng được khỏa lấp bằng chiến thắng vang dội 3-0 ngay trên sân của Becamex TP.HCM. Alan sớm mở tỷ số, trước khi lợi thế nhân sự xuất hiện sau tấm thẻ đỏ của Trần Trung Hiếu. Với thế trận áp đảo, Leo Artur và Quang Hải lần lượt ghi bàn, mang về thắng lợi đầu tay cho đội bóng ngành Công an. Trận thắng này không chỉ giúp CAHN lấy lại sự tự tin để sẵn sàng cho trận đại chiến với Hà Nội FC.

Trong khi đó, Hà Nội FC khởi đầu mùa giải đầy chật vật. Đội bóng áo tím nhận thất bại 1-2 trước CLB TP.HCM ngay trận ra quân. Sang vòng 2, dù cầm bóng vượt trội, tung ra tới 21 cú sút (9 lần trúng đích), họ vẫn bất lực trước hàng thủ HAGL và chấp nhận kết quả hòa 0-0 trên sân nhà.

Sự phung phí cơ hội đang là vấn đề lớn khiến HLV Makoto Teguramori đau đầu. Dẫu vậy, trong tay ông vẫn là dàn hảo thủ đáng gờm với Văn Quyết, Tuấn Hải, Hai Long…, những người hoàn toàn có thể bùng nổ khi chạm trán kình địch cùng thành phố. Một chiến thắng trước CAHN không chỉ giúp Hà Nội FC có 3 điểm mà còn là lời khẳng định về vị thế ứng viên vô địch.

So với đối thủ, CAHN đang cho thấy sự cân bằng và chiều sâu hơn trong đội hình. Những ngôi sao như Quang Hải, Leo Artur, Alan trên hàng công đủ sức tạo khác biệt trước bất kỳ hàng thủ nào. Trong khi đó, Hà Nội FC cần sự lạnh lùng và quyết đoán của Văn Quyết cùng sự sắc bén của Tuấn Hải để giải quyết bài toán dứt điểm.

Lịch sử đối đầu 6 lần gần nhất đang nghiêng về Hà Nội FC với 3 thắng, 2 hòa, 1 thua. Nhưng derby Thủ đô vốn chưa bao giờ dễ đoán, nơi một khoảnh khắc lóe sáng từ ngôi sao cũng có thể định đoạt cục diện trận đấu.