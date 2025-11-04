Bộ đội, công an hỗ trợ người dân Hà Tĩnh dọn dẹp sau lũ

TPO - Sau nhiều ngày mưa lũ gây ngập sâu, khi nước bắt đầu rút, các chiến sĩ bộ đội, công an đã hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả và giúp các trường học sớm đón học sinh trở lại.