Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bộ đội, công an hỗ trợ người dân Hà Tĩnh dọn dẹp sau lũ

Hoài Nam

TPO - Sau nhiều ngày mưa lũ gây ngập sâu, khi nước bắt đầu rút, các chiến sĩ bộ đội, công an đã hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả và giúp các trường học sớm đón học sinh trở lại.

7bd55b8695e719b940f6.jpg
Sau 4 ngày ngập lụt, khi mưa giảm và nước bắt đầu rút, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh huy động hàng trăm lực lượng, chia về các địa phương để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
18abca1804798827d168.jpg
17b24d2583440f1a5655.jpg
Xã Cẩm Duệ là một trong những địa phương bị ngập sâu do mưa lũ. Để sớm đón học sinh trở lại trường, các cán bộ, chiến sĩ đã có mặt từ sớm, chung tay dọn dẹp, lau chùi bàn ghế và vệ sinh khuôn viên trường học.
438541658576540049-3.jpg
374a19e45a86d6d88f97.jpg
Ngay khi nước lũ rút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã được lệnh tỏa về các địa bàn vùng hạ du để giúp dân. Tại các trường học, bộ đội đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhà trường khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm đón học sinh trở lại lớp học.
574571652-1237873971701291-5685586225806373033-n.jpg
Ngày 4/11, tại trường THCS Cẩm Duệ, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường cùng hàng chục chiến sĩ công an Hà Tĩnh đã dẹp bùn đất, vệ sinh, khử khuẩn phòng học sau hơn 4 ngày ngôi trường bị ngập do mưa lũ.
576651245-1237873968367958-7335322857941512248-n.jpg
574573588-1237874031701285-1987185152107474383-n.jpg
Lực lượng công an đã đưa máy móc đến ngôi trường để hút nước từ sân trường vào xịt rửa phòng học, sắp xếp lại bàn ghế, thiết bị dạy học.
252d3d8b40e9ccb795f8.jpg
12d00e7b7319ff47a608.jpg
Các chiến sĩ công an hỗ trợ trường học vệ sinh lớp, sân trường để đón học sinh sau lũ.
179398016174944108.jpg
Tại Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập (xã Cẩm Lạc), sau khi nước rút đã được giáo viên, phụ huynh cùng lực lượng công an, bộ đội dọn dẹp để đón học sinh đi học trở lại. Ông Hoàng Văn Báu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập cho biết nhờ di chuyển đồ đạc lên cao từ sớm nên thiết bị không hư hại. Tuy nhiên, gạch lát và nền hành lang tầng 1 bong tróc, cây xanh úng nước chết hàng loạt.
1748494379006309298.jpg
Tại trường Mầm non Cẩm Vịnh, với phương châm "nước rút đến đâu, dọn dẹp ngay đến đó", giáo viên và các lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp.
e4ab33057067fc39a576.jpg
Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh Hà Tĩnh còn 1.183 hộ bị ngập lụt. Về giáo dục, đến 7h ngày 4/11, có 21/676 cơ sở giáo dục với 348 lớp, 12.207 học sinh nghỉ học do mưa lũ.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Bộ đội #công an hỗ trợ người dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả sau lũ #khắc phục #khắc phục sau lũ #mưa lũ Hà Tĩnh #dọn trường sau lũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục