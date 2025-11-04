Bộ đội, công an hỗ trợ người dân Hà Tĩnh dọn dẹp sau lũ

TPO - Sau nhiều ngày mưa lũ gây ngập sâu, khi nước bắt đầu rút, các chiến sĩ bộ đội, công an đã hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả và giúp các trường học sớm đón học sinh trở lại.
Xã Cẩm Duệ là một trong những địa phương bị ngập sâu do mưa lũ. Để sớm đón học sinh trở lại trường, các cán bộ, chiến sĩ đã có mặt từ sớm, chung tay dọn dẹp, lau chùi bàn ghế và vệ sinh khuôn viên trường học.
Ngay khi nước lũ rút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã được lệnh tỏa về các địa bàn vùng hạ du để giúp dân. Tại các trường học, bộ đội đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhà trường khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm đón học sinh trở lại lớp học.
Lực lượng công an đã đưa máy móc đến ngôi trường để hút nước từ sân trường vào xịt rửa phòng học, sắp xếp lại bàn ghế, thiết bị dạy học.
Các chiến sĩ công an hỗ trợ trường học vệ sinh lớp, sân trường để đón học sinh sau lũ.