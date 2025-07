Bộ Công an bàn giao 1.143 ngôi nhà tặng dân

TPO - Ngày 22/7, tại thôn Ra Lây, xã Đakrông (Quảng Trị), Bộ Công an và công an tỉnh Quảng Trị khánh thành, bàn giao 1.143 ngôi nhà tặng hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở vùng biên giới phía Tây Nam tỉnh Quảng Trị.

Đầu năm 2025, Bộ Công an đã chỉ đạo công an tỉnh Quảng Trị triển khai chương trình xây dựng 1.143 ngôi nhà tặng các hộ dân hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện miền núi Hướng Hóa (cũ) và Đakrông (cũ), nay là 12 xã miền núi biên giới phía Nam của tỉnh Quảng Trị mới. Tổng kinh phí Bộ Công an hỗ trợ hơn 80 tỷ đồng, còn lại là nguồn đối ứng của công an tỉnh Quảng Trị, mỗi ngôi nhà có trị giá 90 triệu đồng.

Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cắt băng khánh thành.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - thời gian thi công khẩn trương, số lượng nhà cần phải hoàn thành lớn, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an xã đóng quân trên địa bàn tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát, lập danh sách các hộ dân thuộc diện hỗ trợ. Lực lượng công an cơ sở phối hợp các tổ chức đoàn thể tại địa phương đã hỗ trợ 500 ngày công để sớm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nátgiúp đồng bào.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Công an đã huy động toàn lực lượng quyên góp, ủng hộ ngày lương với tổng kinh phí 362 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại một số tỉnh theo chương trình của Chính phủ.

Bộ Công an cũng huy động nguồn lực để hỗ trợ xóa hơn 4.800 ngôi nhà tạm, nhà dột nát với kinh phí trên 300 tỷ đồng giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào các dân tộc trên cả nước.

Tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương, các đoàn thể và đơn vị thi công đã hoàn thành xây dựng 1.143 ngôi nhà trong thời gian hơn 4 tháng, kịp thời trao tặng bà con tại khu vực miền núi, biên giới trước mùa mưa bão năm nay.

Trao biểu trưng chìa khoá nhà và quà tặng cho người dân.

Mẫu nhà do Bộ Công an thiết kế, vật liệu là khung thép, mái tôn kiên cố, sàn lát gỗ, vách nhà bằng thép cách nhiệt. Nhà được thi công theo phương thức lắp ghép và có hai mẫu nhà gồm nhà trệt và nhà sàn để người dân lựa chọn.

Việc xây dựng nhà do đơn vị thi công thực hiện theo hình thức chìa khóa trao tay. Tất cả nhà ở này đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).