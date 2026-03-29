Bình minh trên phố biển Nha Trang

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 gắn với kỷ niệm một số ngày lễ, sự kiện lớn: Kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); Kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam; Kỷ niệm 38 năm sự kiện Gạc Ma…

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 cũng hướng tới chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 – 2/4/2026); 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).