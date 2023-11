Bình Dương: Trên 1.125 công chức, viên chức nghỉ việc

TP - Ngày 21/11, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ do bà Võ Thị Tuyết Thu - Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đến làm việc tại Bình Dương về tình hình công chức,

viên chức thôi việc, bỏ việc; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành công vụ liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 25/11, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với các Sở Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các địa phương trong tỉnh Bình Dương.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương cho biết, từ ngày 1/1/2022 đến 30/9/2023, toàn tỉnh có 1.125 công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc (gồm 108 công chức, 1.017 viên chức), trong đó 70 trường hợp là lãnh đạo, quản lý. Ngành giáo dục và y tế có số viên chức nghỉ việc nhiều nhất (giáo dục: 675 người và y tế: 270 người). Có nhiều lý do dẫn đến công chức, viên chức nghỉ việc, như do tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương; hệ thống văn bản còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán khiến cán bộ sợ sai khi thực thi nhiệm vụ nên chủ động xin nghỉ việc; do khu vực tư nhân có chế độ đãi ngộ và mức lương hấp dẫn hơn nên cán bộ chuyển công tác...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà, địa phương đã ban hành nhiều chính sách thu hút, hỗ trợ và giữ chân nguồn nhân lực song chưa đủ để hấp dẫn cán bộ công chức, viên chức. Vì vậy, Bình Dương kiến nghị Trung ương cho địa phương cơ chế đặc thù như TPHCM để có cơ hội, tăng biên chế, tăng lương cho cán bộ, ngăn làn sóng nghỉ việc trong thời gian tới.