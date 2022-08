Bình Dương hỗ trợ nhân viên y tế, giáo dục ngăn ‘làn sóng’ nghỉ việc

TPO - Để giữ chân nguồn nhân lực, góp phần ngăn làn sóng nghỉ việc, ngành giáo dục và y tế ở Bình Dương quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ, tăng thu nhập.

Ngày 20/8, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 4198 do ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này ký về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 103 của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương thông báo, hướng dẫn cho các đối tượng thuộc diện được hưởng; tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả, công khai và đúng đối tượng.

Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện theo tiến độ hỗ trợ cho UBND tỉnh Bình Dương và các bộ, ngành Trung ương theo quy định. UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Tài chính phải kịp thời bố trí, bổ sung kinh phí theo đúng quy định.

Theo đó, mức hỗ trợ một lần là 3,7 triệu đồng/người, áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại Nghị quyết 68 của Chính phủ; hỗ trợ một lần mức 2,2 triệu đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định. Thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2022.

Trong lĩnh vực y tế, quyết định điều chỉnh mức lương đối với nhân viên đang làm việc hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, mức lương theo tháng đối với trình độ Thạc sĩ, chuyên khoa 1, bác sĩ nội trú là 6,037 triệu đồng; trình độ đại học là 5,61 triệu đồng; trình độ cao đẳng là 5,38 triệu đồng; trình độ trung cấp là 5,14 triệu đồng; trình độ sơ cấp đã qua đào tạo nghề là 5 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, cho biết mức tăng thêm đối với nhân viên y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ vài trăm nghìn. Dù vậy, ngành y tế đã nỗ lực cải thiện so với mức lương cũ theo hệ số và cho rằng đây là sự cố gắng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Mặc dù tăng ít, nhưng là sự khích lệ động viên để giữ chân nhân viên y tế trong bối cảnh khó khăn.

Theo thống kê từ đầu năm đến nay, Bình Dương có 166 nhân viên y tế xin nghỉ việc, trong khi đó ngành giáo dục có trên 500 giáo viên xin nghỉ việc. Trong các nguyên nhân có lý do lương thấp và áp lực công việc.