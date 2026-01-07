Biển hiệu Viettel Store đổ sập, một phụ nữ bị đè trọng thương

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Đang cùng con trai bước ra khỏi cửa hàng sau khi mua điện thoại, một phụ nữ tại Đắk Lắk bất ngờ bị biển hiệu lớn của cửa hàng Viettel Store đổ ập xuống, đè trúng người dẫn đến chấn thương nặng.

Ngày 7/1, lãnh đạo UBND phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cho biết, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ sập biển hiệu kinh doanh tại khu vực ngã ba đường Y Wang - Lê Duẩn khiến một người dân bị thương nặng. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị T. (sinh năm 1965, ngụ phường Thành Nhất).

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h45 cùng ngày. Thời điểm trên, biển hiệu lớn của cửa hàng Viettel Store bất ngờ rung lắc rồi đổ sập hoàn toàn xuống vỉa hè và lòng đường. Khối sắt thép và bạt quảng cáo nặng nề đã đè trúng bà T., đồng thời làm hư hỏng nhiều xe máy, xe ô tô đang đậu trước cửa hàng. Ngay lập tức, người dân xung quanh đã cùng nhau hợp sức dỡ bỏ đống đổ nát, đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

sap-bien.jpg
Sập biển hiệu kinh doanh đè trúng một phụ nữ khiến người này bị thương nặng.

Anh Dương Văn Phong (sinh năm 2000, con trai bà T.) – người may mắn thoát nạn kể, hai mẹ con vừa vào cửa hàng mua điện thoại xong. Khi vừa bước chân ra tới cửa thì sự cố xảy ra, anh Phong kịp lao người ra phía đường nên thoát thân, riêng mẹ anh do không phản ứng kịp đã bị biển hiệu đè trực diện.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Kao, hiện Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để kiểm tra hiện trạng công trình, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, các đơn vị chức năng cũng tích cực xử lý các rủi ro còn tồn đọng tại hiện trường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân qua lại khu vực này.

Hồ Nam
