Bí thư T.Ư Đoàn thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại TPHCM

TPO - Đến thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Bí thư T.Ư Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng sống an vui, trường thọ để truyền động lực, cảm hứng cho con, cháu và thế hệ trẻ.

Chiều 24/7, đoàn công tác Trung ương Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư làm Trưởng đoàn – đã đến thăm, tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại TPHCM, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).

Đi cùng đoàn có anh Lê Tuấn Anh – Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đại diện MTTQ và các đoàn thể tại địa phương. Tại TPHCM, đoàn tới thăm hai Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng tên Trần Thị Tư.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang gửi tặng Mẹ Tư ở phường Hiệp Bình món quà tri ân

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư tại phường Hiệp Bình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang ân cần thăm hỏi điều kiện ăn ở, sinh hoạt của mẹ; lắng nghe mẹ chia sẻ những câu chuyện chiến đấu, hy sinh của các con trong những năm tháng đấu tranh ác liệt.

Chị Duy Trang bày tỏ sự trân trọng những cống hiến, đóng góp quý báu của gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư cho quê hương, đất nước. Chị khẳng định, thế hệ trẻ sẽ tiếp tục cố gắng, ra sức học tập để không phụ sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Gửi lời chúc sức khỏe Mẹ Trần Thị Tư, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang mong mẹ khỏe mạnh, sống an vui, trường thọ để dõi theo, truyền động lực, cảm hứng cho lớp trẻ trên con đường đi tới.

Mẹ Trần Thị Tư, sinh năm 1930, quê quán xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức (cũ), tỉnh Quảng Ngãi. Hiện mẹ sinh sống cùng con cháu tại phường Hiệp Bình, TPHCM. Mẹ Tư có hai người con liệt sĩ là ông Nguyễn Hữu Thụ và Nguyễn Hữu Minh.

Chiều cùng ngày, Bí thư T.Ư Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Đội Nguyễn Phạm Duy Trang đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư ở phường Thuận An, TPHCM.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang gửi tặng Mẹ Tư ở phường Thuận An món quà tri ân

Mẹ Trần Thị Tư, sinh năm 1940. Năm 1958, mẹ lập gia đình, kết hôn với ông Lê Văn Trung, hai người cùng tham gia cách mạng, hoạt động và làm cơ sở bí mật ở xã Phú Thọ. Năm 1968, ông Trung hi sinh. Năm 1970, do bị chiêu hồi chỉ điểm mẹ Tư bị bắt vào tù.

Cuối năm 1970, mẹ Tư được thả về nhà và di chuyển đến Biên Hoà. Ông Trần Văn Thảnh, con cả của mẹ, sinh năm 1960. Năm 1982, ông tham gia quân tình nguyện chiến trường Campuchia và hy sinh năm 1983.

Chị Duy Trang và đoàn công tác đã nghe mẹ Tư kể lại quá trình hoạt động cách mạng đầy gian khổ, bị địch bắt giam.

“Mẹ hãy sống thật lâu, làm điểm tựa tinh thần cho con cháu và thế hệ trẻ, mẹ nhé!”- Bí thư T.Ư Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang nhắn gửi mẹ Tư.

Một số hình ảnh đoàn công tác Trung ương Đoàn đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại TPHCM:

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang nghe Mẹ Tư ở phường Hiệp Bình kể những câu chuyện chiến đấu, hy sinh của các con.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang chụp ảnh lưu niệm cùng Mẹ Tư ở phường Hiệp Bình

Đoàn công tác T.Ư Đoàn, Thành Đoàn TPHCM và cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên phường Hiệp Bình chụp hình lưu niệm với Mẹ Trần Thị Tư

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang nghe Mẹ Trần Thị Tư ở phường Thuận An kể chuyện

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà cho cháu nội của Mẹ Trần Thị Tư ở phường Thuận An

Hòa chung không khí cả nước hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sáng 24/7, đoàn công tác của Tòa án nhân dân Khu vực 6 – TPHCM do ông Nguyễn Ngọc Long – Phó Chánh án TAND Khu vực 6 dẫn đầu đã đến thăm hỏi, tặng quà và chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ở tại xã Hiệp Phước, TPHCM.

Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ở, sinh năm 1929, dù đã bước sang tuổi 96 nhưng vẫn minh mẫn, phúc hậu. Mẹ là biểu tượng sống cho sự kiên cường, bất khuất của người phụ nữ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Chồng Mẹ là liệt sĩ Lê Văn Côn, tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước năm 1968. Con trai Mẹ là liệt sĩ Lê Văn Thắng - tiểu đội phó Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước năm 1968. Nỗi đau mất đi những người thân yêu nhất, những phần máu thịt của mình không gì có thể bù đắp nhưng Mẹ đã vượt qua tất cả bằng tình yêu quê hương, sự hy sinh cao cả và lòng tự hào dân tộc. Mẹ đã dành cả cuộc đời mình để nuôi dạy con cháu trưởng thành, luôn động viên con cháu trên con đường nhập ngũ, tham gia bảo vệ quê hương.

Mẹ Nguyễn Thị Ở chính là người Mẹ Việt Nam Anh hùng duy nhất của Hiệp Phước còn sống. Mẹ đã 96 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, phúc hậu.

Ông Nguyễn Ngọc Long – Phó Chánh án TAND Khu vực 6 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ Nguyễn Thị Ở cùng gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. “Những hy sinh thầm lặng của Mẹ và gia đình là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, công chức Tòa án nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung noi theo. Chúng con xin hứa sẽ luôn nỗ lực hết mình để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh”- ông Long bày tỏ.

Đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình sinh hoạt của Mẹ, đồng thời trao tặng Mẹ những phần quà ý nghĩa, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc. Thay mặt gia đình, Mẹ Nguyễn Thị Ở đã bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm, thăm hỏi của đoàn. Mẹ gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước và các cơ quan, đoàn thể đã luôn quan tâm, chăm sóc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng.