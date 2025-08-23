Bí thư Hà Nội chỉ đạo các nhiệm vụ phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh

TPO - Bí thư Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu các cấp, các ngành và từng cán bộ tham gia tổ chức, phục vụ tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh phải quan tâm phục vụ chu đáo, tận tình và dành sự ưu tiên đối với các cựu chiến binh, người có công với cách mạng, người già, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tận hưởng không khí tự hào, hạnh phúc về thành quả cách mạng và sự phát triển của đất nước.

Sáng 23/8, Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì làm việc với các tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) - gọi tắt là nhiệm vụ A80.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương liên quan đã báo cáo cụ thể công tác triển khai từng phần việc được phân công và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác tổ chức phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; công tác phục vụ nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, cụ thể các nội dung chi tiết như bố trí điểm đỗ xe đưa đại biểu, xe đón đại biểu; dự báo thời tiết và các phương án dự phòng liên quan.

Bí thư Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành.



Sau khi nghe các ý kiến, kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao các sở, ban, ngành, phường, xã, các tiểu ban đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung cao độ, không kể ngày đêm, nắng mưa để thực hiện nhiệm vụ A80, tiêu biểu là các lực lượng vũ trang quân đội, công an, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường...

Đề nghị các sở, ban, ngành, phường, xã tiếp thu ý kiến của các đại biểu để tiếp tục triển khai nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, các cấp, các ngành và mỗi người Hà Nội phải xác định lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh là sự kiện trọng đại của đất nước, Hà Nội vinh dự, tự hào được đem công sức ra tham gia tổ chức, phục vụ sự kiện này.

“Trung ương tin cậy, cả nước hướng về Thủ đô, nên tôi đề nghị chúng ta không chỉ làm việc với trách nhiệm cao nhất, mà phải làm bằng tất cả tâm huyết, tình cảm với Thủ đô và đất nước. Đây là lúc các cấp, các ngành từ thành phố xuống cơ sở và mỗi người dân Thủ đô thể hiện phẩm chất thanh lịch, văn minh, nghĩa tình, khẳng định vinh quang của thời đại Hồ Chí Minh, tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội với đồng bào cả nước và du khách quốc tế”, bà Hoài nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội lưu ý các lực lượng, nòng cốt là công an, quân đội, xác định yêu cầu số một là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phòng, chống cháy, nổ, phòng ngừa xảy ra các tình huống trong dịp này, từ các buổi sơ duyệt, tổng duyệt, lễ chính đến sự kiện bắn pháo hoa tại Sân vận động Mỹ Đình... Các tình huống phát sinh, các phương án phải được chuẩn bị sẵn sàng để chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ. Cấp ủy, chính quyền các phường, xã phải chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia vào việc này để “chia lửa” cùng công an, quân đội và các cơ quan thành phố.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Viết Thành.



Lưu ý công tác lễ tân, tổ chức, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo sắp xếp từng khâu, từng bước phải rất chu đáo, thể hiện được sự mến khách và nét đẹp của Hà Nội. Trong quá trình thực hiện, từng cơ quan, tổ chức và từng người tham gia phải hết sức chủ động, linh hoạt, lấy thành công trọn vẹn của sự kiện để triển khai, thực hiện.

Trên cơ sở đó, các lực lượng, các phường, xã tiếp tục rà soát từng công việc, từng khâu, từng bước và từng khu vực liên quan để bố trí sắp xếp chu đáo, tính toán dự phòng các trường hợp phát sinh, huy động sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể, các hộ gia đình, người dân địa phương bố trí thêm chỗ đứng xem, chỗ ngồi nghỉ, ghế ngồi, nhà vệ sinh, cung cấp thêm đồ ăn, đồ uống cho người dân, tham gia giữ vệ sinh, bảo đảm mỹ quan đô thị trước, trong và sau các sự kiện...

Bí thư Hà Nội cho biết, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao cho Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh là tổng chỉ huy của thành phố trong việc điều hành thực hiện các nhiệm vụ A80 trên địa bàn.

“Các đồng chí đã cố gắng rồi, cần cố gắng hơn nữa, đã trách nhiệm, cần trách nhiệm cao hơn nữa, chủ động, tích cực, phối hợp nhịp nhàng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đất nước ta hàng chục năm mới tổ chức một sự kiện quy mô lớn và ý nghĩa như sự kiện lần này, nên chúng ta phải nỗ lực để sau này nhìn lại, mỗi người đều cảm thấy tự hào về đóng góp của mình vào thành công của sự kiện trọng đại này”, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

