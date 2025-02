Bắt nữ quái dùng sổ đỏ giả để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

TPO - Ngày 28/2, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Mùi (SN 1991, ở TP Thái Bình) về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 2/2024, Mùi lấy lý do cần vốn kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng và rượu nhập khẩu, nhờ bà N.T.D thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng để vay 500 triệu đồng, hứa hẹn sẽ trả nợ vào tháng 5/2024. Đến hạn, do không có tiền trả ngân hàng để lấy sổ đỏ về cho bà D, Mùi đã làm giả một sổ đỏ mang tên bà D rồi đưa cho bà này, nói dối rằng đã thanh toán khoản vay. Tuy nhiên, thực tế đến nay, Mùi chưa trả ngân hàng và từ tháng 9/2024 cũng không thanh toán tiền lãi. Tháng 3/2024, Mùi tiếp tục gặp bà P.T.H để vay tiền. Mùi đã đưa bà H một sổ đỏ giả mang tên mình và chồng là T.X.T để làm tin, nói rằng cả hai đang sở hữu một thửa đất và nhà ở tại xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải. Mùi khẳng định chỉ vay ngắn hạn nên không thế chấp ngân hàng mà đưa sổ đỏ cho bà H. Tin lời, bà H đã cho Mùi vay hơn 370 triệu đồng. Tuy nhiên, điều tra xác minh cho thấy Mùi không sở hữu bất kỳ thửa đất nào tại Thái Bình, và toàn bộ số tiền vay được đều bị sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Minh Đức