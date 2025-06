Bắt nhóm lừa đảo trong văn phòng công chứng; Triệt phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả

TPO - Cải tạo kênh chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất; Phá đường dây làm mỹ phẩm giả đã bán hơn 100.000 đơn hàng qua mạng; Cảnh sát ập vào văn phòng công chứng bắt nhóm nghi lừa đảo;... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

TPHCM cải tạo kênh chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất

Kênh A41 - một trong các hướng thoát nước chính cho sân bay Tân Sơn Nhất được thi công cải tạo sau gần 10 năm phê duyệt dự án. Tuyến kênh sau khi cải tạo được kỳ vọng chống ngập, giảm ô nhiễm cho khu vực.

Dự án cải tạo tuyến kênh A41 dài gần một km, từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến đường Cộng Hòa. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình triển khai, dự kiến hoàn thành vào quý II/2026.

Kênh hở hiện hữu sẽ được thay bằng cống hộp, phía trên xây dựng đường, vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cây xanh, hào kỹ thuật... Công trình có tổng mức đầu tư gần 140 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Tây Ninh phá đường dây làm mỹ phẩm giả bán qua mạng

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án sản xuất hàng giả sau khi tạm giữ hàng trăm sản phẩm, thiết bị sản xuất mỹ phẩm giả do L.T.M.D. (34 tuổi, ngụ phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh) và N.T.T. (33 tuổi, ngụ thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) thực hiện.

Theo thông tin ban đầu, công an kinh tế tỉnh Tây Ninh phát hiện D. và T. thường xuyên lên mạng xã hội phát trực tiếp các buổi bán mỹ phẩm với giá rất rẻ. Kiểm tra nhà và kho của D. tại phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, lực lượng chức năng phát hiện 20 thùng nhựa chứa hóa chất, 10 bao trắng hóa chất loại 50kg, 100 lọ hóa chất các loại chứa dung dịch và 200kg mỹ phẩm là kem trộn thành phẩm.

Kèm theo đó là 8 máy pha chế mỹ phẩm và các loại tem, nhãn hiệu chống hàng giả…Thời điểm kiểm tra còn có 2 người đang làm thuê cho D., trực tiếp gia công, điều chế mỹ phẩm.

Song song đó, lực lượng chức năng cũng kiểm tra nơi kinh doanh của T., thu giữ hơn 550 sản phẩm giả 13 loại mỹ phẩm khác nhau, cùng nhiều loại máy móc để phục vụ việc phát trực tiếp, bán hàng…

Cảnh sát ập vào văn phòng công chứng ở Bình Dương bắt nhóm nghi lừa đảo

Mạng xã hội những ngày gần đây chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một số người mặc cảnh phục và thường phục khống chế nhóm người bên trong văn phòng công chứng.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại Văn phòng công chứng L.Đ.T., trên quốc lộ 1K (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo đó, lực lượng cảnh sát đã bí mật theo dõi kẻ tình nghi lừa đảo. Khi đối tượng mang sổ đỏ giả đến văn phòng công chứng trên để thực hiện giao dịch thế chấp vay của một người đàn ông ở tỉnh Đồng Nai với số tiền 8 tỷ đồng, lực lượng cảnh sát ập vào khống chế.

Một nghi phạm lừa đảo khi phát hiện có cảnh sát đã nhanh chân lên ô tô chạy trốn. Khi đối tượng chạy từ Bình Dương đến TP Phan Thiết (Bình Thuận) thì bị cảnh sát khống chế, đưa về trụ sở công an để làm việc. (XEM CHI TIẾT)

Bình Dương sẽ có đường ven sông Bé, kết nối với 3 tỉnh miền Đông

Tỉnh ủy Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp, đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất các thủ tục để triển khai dự án đường ven sông Bé.

Tuyến đường ven sông Bé qua hai huyện Phú Giáo và Bắc Tân Uyên của tỉnh Bình Dương có chiều dài khoảng 45km, kết nối 3 tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai. Công trình ra đời không chỉ phục vụ lưu thông hàng hóa giữa các địa phương mà còn phát triển du lịch với danh lam, thắng cảnh.

Hiện tại, vốn đầu tư của dự án chưa được cơ quan chức năng công bố song theo đánh giá của giới chuyên môn, để thực hiện công trình giao thông đặc biệt ý nghĩa này, Bình Dương phải chi cả nghìn tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

Lý do nguyên Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện ở Bình Phước bị bắt lần 2

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vừa phối hợp với Viện KSND tỉnh và chính quyền địa phương thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Đình Nhất (51 tuổi), nguyên Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Đây là lần thứ 2, ông Nhất bị khởi tố, bắt giam. Trước đó, vào cuối năm 2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phạm Đình Nhất (khi đó 48 tuổi) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Sau một thời gian bị tạm giam, nguyên Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng Phạm Đình Nhất được tại ngoại để điều tra và nay bị bắt giam vì có thêm tội danh khác. (XEM CHI TIẾT)

Gần 10 tấn vú heo, dồi trường nhiễm khuẩn chuẩn bị ra thị trường

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy lô hàng đông lạnh gồm vú heo, dồi trường, sụn gà, trứng gà non, lườn ngỗng, gà ủ muối... với tổng khối lượng khoảng 30 tấn. Số hàng này được phát hiện hai tháng trước trong quá trình kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Theo điều tra, phần lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc được phát hiện tại cơ sở do ông Nguyễn Thanh Hùng làm chủ ở phường Xuân An, TP Long Khánh. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ hơn 5 tấn hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ.

Mở rộng kiểm tra, cảnh sát phát hiện thêm hơn 25 tấn thực phẩm đông lạnh được ông Hùng lưu trữ trong kho lạnh tại TP Thủ Đức (TPHCM). Kết quả kiểm nghiệm cho thấy gần 10 tấn trong số này nhiễm khuẩn Salmonella.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hùng khai đã mua thực phẩm từ các hội nhóm trên mạng xã hội, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Sửa vạch chuyển làn gây tranh cãi trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Vạch kẻ chuyển làn tại nút giao Ma Lâm trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết sẽ được điều chỉnh nhằm khắc phục bất cập khiến nhiều tài xế bị phạt.

Được biết, nút giao Ma Lâm ở huyện Hàm Thuận Bắc là một trong 5 điểm ra vào tuyến cao tốc, đang gây nhiều tranh cãi do bất cập trong tổ chức giao thông.

Theo phương án đã được Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 và Cục Cảnh sát giao thông (C08) thống nhất sau khi kiểm tra thực địa, vạch liền sẽ được rút ngắn từ 72 m xuống 35 m, kết thúc tại vị trí đinh phản quang. Đồng thời, vạch đứt được kéo dài thêm 40 m, nâng tổng chiều dài từ 58 m lên gần 100 m, giúp ôtô có thêm thời gian và khoảng cách để chuyển làn vào đường nhánh.

Ngoài ra, biển báo hạn chế tốc độ 60 km/h cách nút giao Ma Lâm 100 m sẽ được lùi về phía sau thêm 500 m; bổ sung biển hạn chế 80 km/h cách nút giao 800 m nhằm cảnh báo sớm cho tài xế. (XEM CHI TIẾT)

Nước đen từ công trường ra biển Vũng Tàu

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu (chủ đầu tư dự án) đô thị tại TP Vũng Tàu cho xe múc đào mương dài khoảng 300m, rộng hơn một mét. Sau đó, doanh nghiệp tiến hành xả dòng nước từ công trường vào mương rồi chảy thẳng ra biển khiến vùng nước ven bờ đổi màu. Chính quyền TP Vũng Tàu ghi nhận sự việc và đang triển khai các bước xử lý theo quy định.

Dự án đô thị nơi xảy ra sự việc có quy mô khoảng 96 ha, tổng vốn đầu tư hơn 37.000 tỷ đồng. Toàn công trình bao gồm các hạng mục như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, biệt thự, căn hộ đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khoảng 13.000 cư dân và 11.000 khách du lịch.

Khu vực ven biển hai phường này hiện là nơi tập trung nhiều khách sạn, resort, khu du lịch. Bãi biển ở đây địa hình thoai thoải, cát mịn, thuận lợi tắm biển, dạo chơi nên thu hút nhiều du khách.