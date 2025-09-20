Bất ngờ với phong cách thăng hạng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong chuyến du lịch châu Âu

HHTO - Chỉ diện các món đồ có kiểu dáng tối giản, đơn sắc nhưng Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn liên tục được khen mặc đẹp, chứng tỏ nàng hậu đã lên trình phối đồ đáng kể.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang có chuyến du lịch châu Âu và qua loạt ảnh nàng hậu chia sẻ, ai cũng tấm tắc cô ngày càng mặc đẹp, phối đồ khéo léo. Chỉ toàn chọn trang phục đơn giản, cơ bản nhưng Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn cực nổi bật.

Vốn sở hữu đôi chân dài cực phẩm nên Hoa hậu Việt Nam 2020 đã tích cực chọn đồ ngắn để khoe thế mạnh của mình. Ngay cả khi đi giày bệt thế này, netizen vẫn phải tấm tắc khen Đỗ Thị Hà có tỷ lệ cơ thể rất đẹp với đôi chân dài 1m11.

Thời gian gần đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chuyển hướng sang phong cách thanh lịch, sang trọng phù hợp với hình ảnh CEO một trung tâm sắc đẹp. Chính vì thế, tủ đồ du lịch của Đỗ Thị Hà vẫn hướng theo style tối giản, đơn sắc mà vẫn thu hút.

Khi đến thăm Venice (Ý), nàng hậu chọn bộ váy ren màu kem nhã nhặn nhưng vẫn có điểm nhấn nhờ phần xếp lớp điệu đà.

Cũng ở Venice, Hoa hậu Đỗ Thị Hà lại biến hóa sang style khỏe khoắn, năng động với áo thun, quần soóc kèm theo chiếc khăn lụa khoác hờ.

Sang Milan, nàng hậu lại được khen xinh như búp bê với bộ váy đen bồng bềnh siêu ngắn khoe đôi chân dài thẳng tắp. Trong những bức ảnh chụp nghiêng, netizen lại càng ấn tượng với đôi chân cực phẩm của nàng hậu.

Không chỉ chọn trang phục thanh lịch, Hoa hậu Việt Nam 2020 còn chọn phụ kiện rất khéo. Chỉ cùng một chiếc khăn lụa, mũ rộng vành, túi xách màu kem nhưng Đỗ Thị Hà đã phối với nhiều set đồ khác nhau.

Đó là nhờ nàng hậu đều chọn phụ kiện, quần áo có kiểu dáng tối giản, màu sắc cơ bản như đen, trắng, be… nên dễ dàng kết hợp, tạo thành tổng thể thanh lịch mà vẫn hợp mốt.