Bắt nghi phạm vụ chủ tiệm tạp hóa tử vong trong tư thế bị trói tay chân ở Quảng Ninh

TPO - Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Bùi Ngọc Đức (SN 2002, trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang; tạm trú tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh) - nghi phạm sát hại, cướp tài sản của chủ một cửa hàng tạp hóa ở phường Bình Khê.

Vào sáng 18/10/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận tin báo bà Đ. T. T (SN 1950, trú khu Trại Mới B, phường Bình Khê) tử vong chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng.

Thượng tá Cù Quốc Thắng (người thứ 2 từ bên trái) trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh và Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, truy vết nóng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định bà Đ. T. T sống một mình, bán hàng tạp hóa tại nhà. Từ chiều 17/10, hàng xóm không thấy bà mở cửa, gọi điện không liên lạc được, đồng thời phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường nên báo cho con gái bà là chị V. T. T. M (SN 1982, trú khu Vĩnh Quang, phường Mạo Khê) đến kiểm tra.

Khi phá cửa vào nhà, mọi người phát hiện bà T. tử vong trong tư thế nằm ngửa dưới nền nhà, chân tay bị trói. Nhiều phòng có dấu vết cạy phá, một con lợn đất bị đập vỡ, bên trong không còn tiền.

Nghi phạm Bùi Ngọc Đức tại cơ quan Công an.

Từ các dấu vết hiện trường, lời khai nhân chứng và dữ liệu trinh sát, đến 18h15 cùng ngày, lực lượng điều tra đã bắt giữ nghi phạm Bùi Ngọc Đức (SN 2002, thường trú phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang; chỗ ở hiện nay tại khu Trại Mới B, phường Bình Khê).

Làm việc với cơ quan điều tra, Đức khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội liên quan vụ án “Giết người, Cướp tài sản”.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò các đối tượng có liên quan (nếu có) và xử lý theo quy định pháp luật.