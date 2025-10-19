Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt nghi phạm vụ chủ tiệm tạp hóa tử vong trong tư thế bị trói tay chân ở Quảng Ninh

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Bùi Ngọc Đức (SN 2002, trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang; tạm trú tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh) - nghi phạm sát hại, cướp tài sản của chủ một cửa hàng tạp hóa ở phường Bình Khê.

Vào sáng 18/10/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận tin báo bà Đ. T. T (SN 1950, trú khu Trại Mới B, phường Bình Khê) tử vong chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng.

1000004895.jpg
Thượng tá Cù Quốc Thắng (người thứ 2 từ bên trái) trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh và Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, truy vết nóng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định bà Đ. T. T sống một mình, bán hàng tạp hóa tại nhà. Từ chiều 17/10, hàng xóm không thấy bà mở cửa, gọi điện không liên lạc được, đồng thời phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường nên báo cho con gái bà là chị V. T. T. M (SN 1982, trú khu Vĩnh Quang, phường Mạo Khê) đến kiểm tra.

Khi phá cửa vào nhà, mọi người phát hiện bà T. tử vong trong tư thế nằm ngửa dưới nền nhà, chân tay bị trói. Nhiều phòng có dấu vết cạy phá, một con lợn đất bị đập vỡ, bên trong không còn tiền.

1000004894.jpg
Nghi phạm Bùi Ngọc Đức tại cơ quan Công an.

Từ các dấu vết hiện trường, lời khai nhân chứng và dữ liệu trinh sát, đến 18h15 cùng ngày, lực lượng điều tra đã bắt giữ nghi phạm Bùi Ngọc Đức (SN 2002, thường trú phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang; chỗ ở hiện nay tại khu Trại Mới B, phường Bình Khê).

Làm việc với cơ quan điều tra, Đức khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội liên quan vụ án “Giết người, Cướp tài sản”.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò các đối tượng có liên quan (nếu có) và xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #giết người #cướp tài sản #Bùi Ngọc Đức #tạp hóa #điều tra tội phạm #bắt giữ nghi phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục