Bắt nam thanh niên xông vào cửa hàng FPT ở TPHCM cướp hơn 150 triệu đồng

TPO - Cơ quan công an xác định, nghi can gây ra vụ án mạng khiến hai mẹ con tử vong là Lương Quý Lộc, ngụ TPHCM. Do mâu thuẫn tình cảm, đối tượng đã ra tay sát hại hai mẹ con người tình rồi dùng dao tự tử.