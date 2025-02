Truy bắt tên cướp liên tiếp gây án tại Bình Dương

TPO - Chỉ trong 1 ngày, trên địa bàn 2 xã thuộc huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) xảy ra 3 vụ cướp tài sản của người đi đường, nạn nhân đều là phụ nữ. Công an địa phương đang vào cuộc truy bắt đối tượng.

Ngày 19/2, thông tin từ cơ quan công an cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tích cực truy bắt đối tượng gây ra loạt vụ cướp tài sản của phụ nữ đi một mình trong đêm.

Cơ quan công an xác định chỉ trong 1 ngày, trên địa bàn huyện Phú Giáo liên tiếp xảy ra 3 vụ cướp tài sản trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 2 giờ sáng với cùng phương thức, thủ đoạn.

Cụ thể, vụ thứ nhất, khoảng 1 giờ ngày 19/1, chị L.T.D. (SN 1976, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển xe máy đi cạo mủ cao su một mình. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Đồng Tâm (xã Tam Lập, huyện Phú Giáo) thì bị 1 đối tượng nam điều khiển xe máy áp sát, đạp ngã xe rồi dùng hung khí uy hiếp, cướp 1 điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Khoảng 30 phút sau vụ cướp nêu trên, vẫn tại địa phận ấp Đồng Tâm, chị N.T.T.M. (SN 1970, ngụ tỉnh Bình Dương) cũng bị đối tượng nam chưa rõ lai lịch điều khiển xe máy áp sát đạp ngã xe rồi dùng dao uy hiếp, khống chế cướp số tiền khoảng 800 nghìn đồng rồi tẩu thoát.

Kế đến khoảng 1 giờ 40 cùng ngày, tại ấp Nước Vàng (xã An Bình, huyện Phú Giáo), chị H.C.N. (SN 1986, ngụ tỉnh Bình Dương) cũng bị đối tượng nam điều khiển xe máy áp sát, dùng dao đe dọa, cướp 1 điện thoại di động.

Đánh giá tình hình, cơ quan công an nhận thấy khả năng do cùng một đối tượng gây ra thực hiện hành vi manh động gây lo lắng cho người dân đi đường. Để kịp thời ngăn chặn và điều tra làm rõ vụ án, góp phần ổn định dư luận, phục vụ hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp sau Tết nguyên đán, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp công an các địa phương tiến hành truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.