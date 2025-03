Con trai cấu kết với người ngoài cướp 2 triệu USD của cha mẹ

TPO - Thấy cha mẹ mang về nhà số tiền 2 triệu USD, người con trai liên hệ với bạn, dàn cảnh giả danh công an, cướp trót lọt số tiền trên.

Chiều 23/3, lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc 3 bị can Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, quê Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (SN 1993, quê Bình Định) và Đào Xuân Lộc (SN 1991, quê Đồng Nai). Cả 3 bị can Anh, Duy và Lộc đã bị khởi tố về tội “Cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, vụ cướp xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, gần khu vực Cửa khẩu Mộc Bài. P.L.P. biết cha mẹ mình vừa nhận một khoản tiền 2 triệu USD nên đã cấu kết, dàn cảnh với đối tượng bên ngoài gia đình, trong đó có Anh, Duy và Lộc để cướp 2 triệu USD của cha mẹ.

Ngày 10/3, nhóm cướp giả danh công an, đến nhà cha mẹ P. và yêu cầu trình bày nguồn gốc số tiền 2 triệu USD, mời cha mẹ của P. đến trụ sở công an để làm việc. Trong lúc cha của P. thay áo quần để đến cơ quan công an thì nhóm cướp lấy toàn bộ số tiền mặt và tẩu thoát.

Cướp được số tiền lớn, các đối tượng liên quan tẩu thoát và không chia cho P.L.P. Đến ngày 13/3, bị hại đến công an để tố giác sự việc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh vào cuộc điều tra, hiện đã bắt giữ 2 người liên quan, thu giữ gần như toàn bộ số tiền bị cướp.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm 3 bị can đang trốn truy nã, điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.