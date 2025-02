Điều tra vụ 50 người dàn cảnh cướp giật tài sản người đi chùa

TPO - Một người đàn ông 63 tuổi ở An Giang trong lúc đi viếng chùa đã bất ngờ bị một nhóm khoảng 50 đối tượng xông vào, khống chế, đẩy ngã xuống đất rồi cướp giật tài sản và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngày 4/2, lực lượng chức năng thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết đang điều tra vụ việc nhóm khoảng 50 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản và gây thương tích cho một gia đình khi họ đang đi viếng chùa đầu năm mới.

Theo báo cáo từ công an phường An Phú (thị xã Tịnh Biên, An Giang), khoảng 9h20 sáng 3/2, ông Nguyễn Phú Cường (63 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) cùng một nhóm người đến viếng chùa Kim Tiên (phường An Phú).

Khi đến gần khu vực chánh điện, ông Cường bất ngờ bị một nhóm khoảng 50 người lạ mặt áp sát. Nhóm này gồm cả nam và nữ, đều đeo khẩu trang kín, không ai trong số họ quen biết với đoàn khách viếng chùa.

Lợi dụng tình huống đông người, nhóm đối tượng đã khống chế, xô đẩy khiến ông Cường ngã xuống đất. Một số đối tượng nhanh chóng cướp giật tài sản, trong đó có sợi dây chuyền vàng 18K (loại vàng trắng, trị giá khoảng 3,6 triệu đồng) và số tiền mặt 12 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi cướp giật, nhóm này nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, công an phường An Phú đã có mặt tại hiện trường để xác minh sự việc. Nhận thấy đây là vụ cướp có tổ chức với tính chất nguy hiểm, hồ sơ vụ án đã được chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Tịnh Biên để tiếp tục làm rõ.

Theo công an phường An Phú, qua làm việc ban đầu có ít nhất 5 người bị thương.