Bắt đối tượng đột nhập cửa hàng FPT, trộm hàng chục điện thoại iPhone

TPO - Ngày 27/2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa tiến hành bắt giữ và di lý đối tượng thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng FPT (TP Đà Nẵng) từ TP.HCM về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 25/11/2022 và ngày 8/12/2022, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra 2 vụ đột nhập vào cửa hàng FPT để trộm cắp tài sản, lấy đi hàng chục máy điện thoại di động cao cấp (trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng).

Qua xác minh, Công an TP Đà Nẵng nhận thấy đối tượng là người ngoại tỉnh, thường xuyên thay đổi địa bàn, nơi ở và nơi hoạt động. Để xác định hành tung của đối tượng, Công an Đà Nẵng đã cử nhiều tổ công tác đến các tỉnh như Quảng Bình, TP.HCM, Bình Dương, các tỉnh Tây Nguyên để thu thập thông tin, tài liệu có liên quan. Đồng thời, phối hợp với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an nắm thông tin về đối tượng.

Đến ngày 26/2/2023, sau khi thu thập thông tin, tài liệu và xác định đối tượng đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh), Công an TP Đà Nẵng đã cử 1 tổ công tác vào phối hợp với công an địa phương tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Phúc (32 tuổi, trú phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình).

Đấu tranh bước đầu, Phúc khai nhận, vào đêm 8/12/2022, sau khi đột nhập vào cửa hàng FPT trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), Phúc đã lấy 302 triệu đồng tiền mặt và 30 chiếc điện thoại Iphone (trị giá khoảng 900 triệu đồng). Sau khi trộm xong, Phúc tìm cách lẩn trốn đến nhiều địa phương khu vực phía Nam để tìm cách tiêu thụ.

Ngoài ra, vào ngày 25/11/2022, Phúc còn khai đã thực hiện thêm 1 vụ đột nhập vào cửa hàng FPT trên đường Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) để trộm. Tuy nhiên, vụ đột nhập này, Phúc không lấy được tài sản nào.

Căn cứ vào lời khai của Phúc, Cơ quan CSĐT đã thu giữ tang vật gồm 19 điện thoại Iphone các loại, 1 kiềm cộng lực, 2 xà beng.

Hiện, Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) đang tiếp tục điều tra vụ việc.