Vừa ra tù đã ‘nhảy’ xe, sa lưới trên đường đi tiêu thụ

TPO - Tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) CSGT Tân Lạc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình đã phát hiện và bắt giữ được một đối tượng trộm cắp xe mô tô cùng tang vật.

Vào lúc 23h45 ngày 19/2, tổ TTKS do cán bộ chiến sỹ Trạm CSGT Tân Lạc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình làm tổ trưởng đã phối hợp với Công an huyện Mai Châu và cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại Km 133+700m trên Quốc lộ 6A thuộc địa phận huyện Mai Châu. Tại đây, tổ tuần tra đã dừng lại và kiểm tra chiếc xe mô tô mang BKS: 26D1 - 07839 đang di chuyển hướng Sơn La - Hà Nội do có dấu hiệu nghi vấn.

Sau khi kiểm tra, người điều khiển phương tiện được xác định là Bàn Văn Quyết (SN 1983, trú Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). Quyết đã khai nhận là đã lấy trộm chiếc xe mô tô tại Phù Yên - Sơn La và đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Sau khi phát hiện, tổ công tác đã bàn giao Bàn Văn Quyết cùng tang vật cho Công an huyện Mai Châu để tiến hành điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, Quyết khai đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù.