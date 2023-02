Bắt thêm 2 giám đốc ở Đà Nẵng liên quan vụ hối lộ ở trung tâm đăng kiểm

TPO - Thêm 2 giám đốc và một nhân viên ở Đà Nẵng bị khởi tố, bắt giam để điều tra đưa và nhận hối lộ tại các trung tâm đăng kiểm.

Ngày 16/2, Công an TP Đà Nẵng cho biết: Mở rộng điều tra, vụ án “Đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can.

Các bị can bị khởi tố, bắt giam gồm: Bùi Văn Tấn (47 tuổi, Giám đốc Trung tâm), Lương Ngọc Vũ (43 tuổi, đăng kiểm viên) và Lương Kim Quang (29 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật LKQ). Cả 3 bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Như Tiền Phong đã đưa, ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 lãnh đạo tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D thuộc Công ty TNHH 4305D (số 10 Tú Mỡ, Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và một bị can có hành vi môi giới.

Cụ thể, Hoàng Ngọc Bình (44 tuổi, Giám đốc công ty) bị khởi tố, tạm giam và Nguyễn Thành (51 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4305D) bị khởi tố cùng về hành vi “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố, tạm giam Phạm Đình Hoàng (60 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) về hành vi “Môi giới hối lộ”.