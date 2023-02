Sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm TT-Huế bị xác định có hệ thống

TPO - Bước đầu điều tra, cơ quan công an phát hiện những dấu hiệu sai phạm xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh TT-Huế diễn ra có hệ thống, trong thời gian dài trước đó.

Đến ngày 14/2, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế bước đầu hoàn thành công tác khám xét tại trụ sở 2 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.01S, 75.02S đóng tại đường Điện Biên Phủ (TP Huế) và phường Hương Văn (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế).

Được biết, việc khám xét nhằm thu thập hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra. Đến nay, cơ quan chức năng chưa có biện pháp tố tụng nào đối với vụ việc liên quan Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TT-Huế.

Quá trình làm việc, khám xét tại trụ sở các Trung tâm Đăng kiểm TT-Huế, lực lượng công an thu giữ, niêm phong nhiều thùng giấy tờ, tài liệu nghi liên quan đến vụ việc.

Thời điểm khám xét, cơ quan điều tra đã trực tiếp làm việc, đối chiếu các tài liệu, chứng cứ có liên quan với ông Đào Văn Long - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.01S và 75.02S của tỉnh TT-Huế.

Theo nguồn tin của PV, trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh TT-Huế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phát hiện nhiều phương tiện đăng kiểm không đảm bảo an toàn nhưng vẫn được Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh TT-Huế cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, nhiều phương tiện tham gia giao thông nhưng không đúng các quy định về an toàn giao thông vẫn được 2 trung tâm này cho đăng kiểm.

Bước đầu điều tra, cơ quan công an phát hiện những dấu hiệu sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh TT-Huế diễn ra có hệ thống, trong thời gian từ năm 2018 đến đầu năm 2023.

Vụ việc hiện tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra đấu tranh, làm rõ.

Trước đó, vào chiều 13/2, Công an tỉnh TT-Huế huy động lực lượng tiến hành khám xét trụ sở của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.01S và 75.02S.

Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh, việc khám xét được tiến hành sau khi cơ quan công an phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoạt động đăng kiểm tại những đơn vị này trong thời gian qua.

“Sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TT-Huế tiến hành khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại tỉnh này. Vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin cho báo chí", Đại tá Đặng Ngọc Sơn cho hay.