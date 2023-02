Đà Nẵng dừng đăng kiểm xe cơ giới cải tạo để phối hợp điều tra

TPO - Ngày 15/2, Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản gửi các cơ sở thiết kế, cải tạo xe cơ giới, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn yêu cầu tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính “Cấp giấy chứng nhận thẩm định xe cơ giới cải tạo”.

Theo Sở GTVT TP Đà Nẵng, hiện đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xác minh các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

Vì vậy, Sở GTVT thông báo tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính “Cấp giấy chứng nhận thẩm định xe cơ giới cải tạo”.

Thời gian tạm dừng từ ngày 15/2 cho đến khi có thông báo mới.

Sở GTVT cũng cho biết: Theo Thông tư số 85 ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT, trong trường hợp các Sở GTVT không đủ điều kiện để thẩm định thiết kế thì Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm thực hiện.

Sở đề nghị các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP Đà Nẵng, các cơ sở thiết kế cải tạo xe cơ giới hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế cải tạo thông qua hệ thống bưu chính về Phòng kiểm định xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 lãnh đạo tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D thuộc Công ty TNHH 4305D (số 10 Tú Mỡ, Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và một bị can có hành vi môi giới. Cụ thể, Hoàng Ngọc Bình (44 tuổi, giám đốc công ty) bị khởi tố, tạm giam và Nguyễn Thành (51 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4305D) bị khởi tố cùng về hành vi “Nhận hối lộ”.

Cơ quan công an cũng khởi tố, tạm giam Phạm Đình Hoàng (60 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) về hành vi “Môi giới hối lộ”.

Công an TP Đà Nẵng cũng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4301S và 4302S để điều tra các sai phạm liên quan.