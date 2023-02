Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Khánh Hoà

TPO - Công an tỉnh Khánh Hoà đã vào cuộc điều tra Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh này và chi nhánh tại TP. Cam Ranh.

Sáng 15/2, ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Khánh Hòa, cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hoà nhằm cung cấp hồ sơ liên quan đến hoạt động tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh này và chi nhánh tại TP.Cam Ranh.

Theo ông Nguyễn Văn Dần, hằng năm Sở GTVT Khánh Hoà vẫn tổ chức thanh tra hoạt động đăng kiểm trên địa bàn theo định kỳ, qua đó đã chấn chỉnh trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ. “Cơ quan công an tỉnh yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu thì Sở đã cung cấp để họ điều tra theo thẩm quyền”, ông Dần cho hay.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cũng cho hay, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh này đang kiểm tra, xác minh hoạt động tại trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, một lãnh đạo Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới Cam Ranh xác nhận trong vài ngày qua đang làm việc với cơ quan công an. Hiện chi nhánh đã cung cấp các hồ sơ, số liệu để phục vụ quá trình điều tra của cơ quan công an theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới Cam Ranh cho biết, ngoài việc hợp tác với cơ quan công an, trung tâm cũng đã cung cấp hết số liệu trong 2 năm từ 2021-2022 theo yêu cầu của phía Công an tỉnh. Hiện chi nhánh trung tâm đăng kiểm vẫn đang hoạt động bình thường.