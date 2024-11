Bổ sung chế độ, chính sách cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

TPO - Dự thảo luật đã bổ sung chế độ, chính sách cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này.

Dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đang được trình Quốc hội cho ý kiến và sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 này.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, có ý kiến đề nghị Chính phủ tiếp tục tăng cường nguồn lực trong công tác PCCC và CNCH, quan tâm hơn nữa về chính sách cho đội ngũ, lực lượng trực tiếp làm công tác PCCC và CNCH.

Nhóm ý kiến này cũng đề nghị quy định Nhà nước bố trí nguồn ngân sách riêng cho việc mua sắm, bảo dưỡng trang thiết bị PCCC hàng năm.

Lê Tấn Tới cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý quy định chi cho các nhiệm vụ đầu tư, xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện PCCC, CNCH.

Cùng với đó, dự thảo cũng bổ sung chế độ, chính sách cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp thực hiện các hoạt động chữa cháy, CNCH, giao Chính phủ quy định chi tiết.

Cụ thể, các chế độ chính sách được quy định trong dự thảo luật gồm: Chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về Công an nhân dân; chế độ bồi dưỡng khi thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH; thực tập phương án chữa cháy, CNCH, phương án chữa cháy, CNCH; khi chữa cháy, CNCH;

Cùng với đó, chiến sĩ trong lực lượng này cũng được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù khi huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy, CNCH, phương án CNCH và trực tiếp chữa cháy, CNCH; chế độ theo danh mục ngành, nghề đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại theo quy định của pháp luật.

Với sĩ quan, hạ sĩ quan điều khiển, vận hành phương tiện chữa cháy, CNCH sẽ được được hưởng chế độ, chính sách như sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ theo pháp luật về Công an nhân dân.

Bổ sung trách nhiệm của lực lượng được huấn luyện PCCC

Góp ý dự án luật về ngân sách Nhà nước bảo đảm cho hoạt động PCCC&CNCH (Điều 50), ĐBQH Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Bình) viện dẫn quy định tại điểm c khoản 2, Điều 38 của Luật Ngân sách Nhà nước. Trong đó quy định, lĩnh vực "quốc phòng, ANTT, an toàn xã hội" là một trong những nhiệm vụ chi thường xuyên của ngân sách địa phương.

Theo đại biểu, công tác PCCC,CNCH cũng là một trong các nội dung thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Do đó, đại biểu cho rằng, không cần thiết quy định "trong nhiệm vụ chi ngân sách quốc phòng và an ninh hằng năm của UBND các cấp phải có nội dung bảo đảm cho công tác PCCC, CNCH" tại khoản 1 Điều 50 của dự thảo luật

Trong khi đó, ĐBQH Vũ Hồng Luyến (đoàn Hưng Yên) cho rằng, kỹ năng thoát nạn là một kỹ năng cơ bản đặc biệt quan trọng đối với người dân trong bất kỳ một vụ cháy nào xảy ra. Để bảo vệ bản thân, người xung quanh và làm tốt công tác phối hợp với lực lượng CNCH khi có cháy, nổ xảy ra, đại biểu đề nghị bổ sung quy định chi tiết và cụ thể hơn nữa về kỹ năng thoát nạn.

Theo đó, bà Luyến đề nghị bổ sung trách nhiệm của các đối tượng được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC,CNCH quy định tại Khoản 1, Điều 45 dự thảo luật trong huấn luyện, bồi dưỡng, rèn luyện thường xuyên cho cấp cơ sở, xóm, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình.

“Việc làm này nhằm để kỹ năng thoát nạn không chỉ dừng lại ở việc trang bị về lý thuyết và kiến thức mà phải trở thành một phản xạ tự nhiên của mỗi người dân khi có bất kỳ một vụ cháy, nổ dù lớn hay bé xảy ra", ĐBQH tỉnh Hưng Yên cho hay.