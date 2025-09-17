Bật mí loạt phim kinh dị "The Conjuring": Các vụ án đều dựa từ chuyện có thật?

HHTO - Điều làm nên sức hút của thương hiệu kinh dị đình đám “The Conjuring” không chỉ nằm những cảnh "jumpscare" trên màn ảnh, mà còn ở việc các câu chuyện trong phim đều bắt nguồn từ hồ sơ điều tra có thật của hai nhà ngoại cảm Ed và Lorraine Warren.

Trong suốt hơn một thập kỷ, loạt phim The Conjuring (Ám Ảnh Kinh Hoàng) gần như trở thành "ông hoàng" của dòng phim kinh dị siêu nhiên khi thu về hơn 2,3 tỷ USD (khoảng 60,6 nghìn tỷ đồng) phòng vé, đồng thời để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả toàn cầu.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng những vụ án được đưa lên màn ảnh rộng lại lấy chất liệu từ các sự kiện có thật, khắc họa chuyện đời và sự nghiệp của cặp đôi Ed và Lorraine Warren, hai nhà nghiên cứu hiện tượng siêu linh nổi tiếng thế giới.

Hai nhà ngoại cảm nổi tiếng Ed và Lorraine Warren ngoài đời thật (trái) và trên màn ảnh. Ảnh: Hollywood Reporter

Ed Warren (1926 - 2006) là một cựu chiến binh hải quân và cảnh sát, sau đó trở thành nhà nghiên cứu tự học về ma quỷ. Vợ ông, Lorraine Warren (1927 - 2019), là một nhà ngoại cảm và nhà tiên tri, người tuyên bố có khả năng "nhìn thấy và giao tiếp với các linh hồn". Vào năm 1952, cả hai cùng nhau thành lập Hiệp hội nghiên cứu tâm linh New England (NESPR), một trong những tổ chức lâu đời nhất ở Mỹ chuyên điều tra các vụ việc ma ám và siêu nhiên.

Khởi nguồn của "nỗi ám ảnh kinh hoàng"

Khởi đầu cho vũ trụ điện ảnh kinh dị này là The Conjuring (2013), bộ phim kể về gia đình Perron, những người đã chuyển đến một trang trại cũ ở Rhode Island vào năm 1971 và liên tục gặp phải những hiện tượng kỳ lạ.

Một thành viên trong gia đình, Andrea Perron, đã kể lại trải nghiệm ám ảnh với tờ USA Today vào năm 2013. “Mẹ tôi bắt đầu nói một thứ ngôn ngữ không phải của thế giới này, với một giọng nói không phải của bà. Chiếc ghế của bà ấy lơ lửng rồi bị ném băng qua căn phòng", bà nói. Sau gần một thập kỷ sống trong sợ hãi, gia đình Perron đã quyết định dọn đi vào năm 1980.

Một cảnh trong "The Conjuring" (2013). Ảnh: Everett Collection

Trong khi đó, trên màn ảnh, vụ án này được miêu tả với một nghi thức trừ tà mạnh mẽ, với Lorraine Warren đóng vai trò trung tâm. Đây là một chi tiết được nhà làm phim thêm thắt để tạo kịch tính cho câu chuyện, vì thực tế, những gì diễn ra ở ngôi nhà Perron giống một buổi cầu hồn hơn. Dù vậy, nó vẫn là một trong những vụ án đầu tiên và nổi tiếng nhất của cặp vợ chồng Warren.

Đoạn phim tài liệu kể câu chuyện của gia đình Perron:

Hiện tượng huyền bí ở London

Tiếp nối thành công của phần một, The Conjuring 2 (2016) đưa khán giả đến với vụ án ở Enfield, London. Phim kể về gia đình Hodgson, những người bị quấy nhiễu bởi một thực thể siêu nhiên từ năm 1977 đến năm 1979.

Peggy Hodgson, một người mẹ đơn thân với 4 đứa con đã nghe thấy những tiếng động lớn phát ra từ phòng con gái mình. Cô khẳng định đã chứng kiến ​​những ngăn kéo trượt xuống che cửa, nhốt họ trong phòng, và một tấm rèm quấn quanh người cô, khiến cô ngạt thở.

Một trong những cô con gái của gia đình là Janet Hodgson, 11 tuổi, khẳng định mình bị quỷ ám. Cảnh phim đáng sợ nhất và gây ám ảnh bậc nhất The Conjuring 2 có thể kể đến cảnh cô bé Janet bị treo lơ lửng trên không trung, tái hiện một bức ảnh có thật được ghi lại trong hồ sơ của nhà Warren.

Madison Wolfe đóng Janet Hodgson trong "The Conjuring 2". Ảnh: Warner Bros. Pictures

Lorraine Warren gọi đây là một trong những vụ án "kinh hoàng" nhất trong sự nghiệp của mình. Theo các bản ghi âm từ hồ sơ của gia đình Warren, Janet được cho là đã nói chuyện bằng giọng của Bill Wilkins, một người đàn ông đã chết tại nhà họ nhiều năm trước khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, tính xác thực của vụ trên hiện vẫn là chủ đề gây tranh cãi.

"Ác quỷ đã sai khiến tôi"

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021) là bộ phim đầu tiên trong loạt phim không tập trung những "ngôi nhà bị ma ám", mà vào một vụ án giết người có thật. Phim dựa trên phiên tòa xét xử Arne Cheyenne Johnson vào năm 1981, nơi anh ta tuyên bố mình bị quỷ ám khi sát hại chủ nhà.

Tạo hình của Arne Cheyenne Johnson trong "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" (2021). Ảnh: Warner Bros. Pictures/Everett Collection

Johnson cho biết để cứu em trai của vị hôn thê, trong lễ trừ tà, anh đã yêu cầu con quỷ đang chiếm lấy cơ thể cậu chuyển sang "ám" mình, rồi thực hiện hành vi sát hại trong khi đang mất nhận thức. Cặp đôi Warren lúc bấy giờ đã ủng hộ lời khai của Johnson và khẳng định anh "không có tội".

Johnson sau đó vẫn bị kết tội ngộ sát song đã được thả sau 5 năm vì cải tạo tốt. Vụ án này tạo nên một tiền lệ pháp lý chưa từng có khi là vụ giết người đầu tiên tại Mỹ sử dụng lời bào chữa "bị quỷ ám" trên tòa.

Ed và Lorraine Warren giải thích về vụ án của Arne Cheyenne Johnson:

Vụ khiến Ed và Lorraine Warren phải nghỉ hưu

Phần phim mới nhất, The Conjuring: Last Rites (2025), xoay quanh một trong những vụ án tàn bạo nhất, và cũng là sự kiện khiến hai vợ chồng phải nghỉ hưu. Sự việc bắt đầu vào năm 1973, khi đôi vợ chồng Jack, Janet Smurl cùng các con và bố mẹ của Jack chuyển đến một ngôi nhà ở West Pittston, Pennsylvania.

Chuyện bắt đầu bằng những tiếng động lạ và mùi hôi thối, sau đó là tiếng gõ cửa liên tiếp ở hành lang, tiếng la hét và những bóng đen đi lại trong nhà. Gia đình này đã cáo buộc rằng một linh hồn đã ném một trong những đứa trẻ của họ xuống cầu thang và tấn công chú cún của gia đình. Jack còn kể rằng anh ta bị một thế lực ma quỷ tấn công thể xác nhiều lần. Gia đình Smurl tìm đến các linh mục để cầu nguyện cho ngôi nhà của họ, nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi.

"The Conjuring: Last Rites" thêm vào tình tiết các thế lực tâm linh gây ảnh hưởng đến Judy Warren, con gái của hai nhà ngoại cảm. Ảnh: Warner Bros. Pictures

Vì được báo chí đưa tin rầm rộ vào thời điểm đó, vụ án đã thu hút sự chú ý của vợ chồng Warren. Ed và Lorraine tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng bằng cách nghỉ qua đêm tại nhà Smurl, nơi họ thiết lập các bản ghi âm và ghi hình để thu lại những âm thanh không phải của con người, các vật thể bay lơ lửng và các cuộc tấn công vật lý. Vợ chồng Warren đã liên hệ với Giám mục của họ để thực hiện một số cuộc trừ tà, nhưng đều thất bại.

Cuộc phỏng vấn với Jack và Janet Smurl:

Sự kiện này nổi tiếng đến mức đã được dựng thành phim truyền hình vào năm 1991, cũng nhờ đó mà đạo diễn James Wan biết đến và lấy cảm hứng làm nên "vũ trụ kinh dị" The Conjuring đình đám như hiện tại.