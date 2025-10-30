Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt giữ nghi can sát hại cụ bà 72 tuổi

Thái Lâm
TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ nghi can liên quan vụ cụ bà 72 tuổi bị sát hại trong căn nhà cấp 4 ở xã Tuyên Quang.

Chiều 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ nghi can tên T. để điều tra vụ án một cụ bà 72 tuổi bị sát hại trong căn nhà cấp 4 trên đường Âu Cơ, xã Tuyên Quang.

sat-hai-cu-ba-1761820307166418266120.jpg
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo điều tra ban đầu, chiều 29/10, người dân phát hiện bà N.T.N. (72 tuổi, trú xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) tử vong trong nhà riêng với nhiều vết thương. Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, nạn nhân nằm trên giường trong tình trạng bán khỏa thân và có vết thương sâu ở vùng cổ nghi do vật sắc nhọn gây ra. Hiện trường có dấu hiệu bị xáo trộn.

Qua trích xuất camera, công an phát hiện chiều cùng ngày có một thanh niên cởi trần đi vào nhà nạn nhân. Qua điều tra xác định người này tên T., sống gần nhà bà N. và thường xuyên sử dụng ma túy.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #giết người #bà cụ 72 tuổi #điều tra án mạng #nghi phạm

