Bắt giam một giám đốc đại lý bảo hiểm Dai-Ichi Life Việt Nam

TPO - Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 2022 (nay là TPHCM).

Trước đó, ngày 7/8/2025, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Mạnh Hà (49 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ phường Vũng Tàu, TP.HCM), nguyên Giám đốc Tổng đại lý Vũng Tàu của Công ty bảo hiểm Dai-Ichi Life Việt Nam.

Hà tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, Hà trực tiếp tư vấn để ông P.C.S. ký hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, gồm hợp đồng ngày 30/11/2015 (mua cho bà P.T.Đ.) và hợp đồng ngày 18/7/2016 (mua cho chính ông S). Sau khi ký kết, ông S đều đặn đóng phí bảo hiểm nhiều năm liền.

Tuy nhiên, trong các ngày 16/12/2022, 4/7/2023 và 16/1/2024, do bận công việc ngoài biển, ông S chuyển tiền nhờ Hà đóng hộ phí bảo hiểm. Nhận tiền xong, Hà không nộp cho công ty mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, khiến cả hai hợp đồng của ông S bị nợ phí.

Từ kết quả điều tra, PC03 Công an TP.HCM đã khởi tố và bắt giam Hà để xử lý theo quy định.

Để phục vụ công tác điều tra, PC03 thông báo: Ai là nạn nhân liên quan đến hành vi của Trương Mạnh Hà, liên hệ Điều tra viên Phan Văn Lĩnh – số điện thoại 0907.678.757, tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 15 Trường Chinh, phường Bà Rịa, TP.HCM).