report Hoàn thiện luật phòng, chống tác hại thuốc lá: Bảo vệ sức khỏe, không để luật “chạy sau” thực tiễn

Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng, qua gần 3 giờ thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm và tâm huyết, các đại biểu, chuyên gia cùng thống nhất một mục tiêu cốt lõi: hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tiến, Bộ Y tế đã chủ động xây dựng các tiêu chuẩn, quy định liên quan, với nhiều nội dung được đánh giá chặt chẽ, thể hiện rõ định hướng ưu tiên sức khỏe cộng đồng.

“Mục tiêu cao nhất của việc hoàn thiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá vẫn là bảo vệ sức khỏe nhân dân”, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh.

Một vấn đề nổi bật được nhiều đại biểu, chuyên gia đề cập là pháp luật cần có độ bao phủ và khả năng thích ứng với những thay đổi trong tương lai, nhất là khi công nghệ và các sản phẩm thuốc lá mới liên tục xuất hiện.

Theo ông Tiến, nếu chỉ xây dựng quy định để xử lý những sản phẩm đang tồn tại, luật có thể nhanh chóng phát sinh khoảng trống khi thị trường xuất hiện những hình thức mới.

Không để giới trẻ trở thành người hút thuốc mới

Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho rằng tỷ lệ hút thuốc tại Việt Nam vẫn ở mức cao, đặt ra yêu cầu tiếp tục kéo giảm số người sử dụng thuốc lá trong thời gian tới.

Trong đó, một trọng tâm được các đại biểu nhấn mạnh là hạn chế khả năng tiếp cận thuốc lá của giới trẻ. Các quy định về thông tin, tuyên truyền, quảng bá và trưng bày sản phẩm cần được thiết kế để không tạo điều kiện cho thanh thiếu niên dễ dàng tiếp cận hoặc bị thu hút.

“Mục tiêu của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc giảm tác hại đối với những người đang sử dụng thuốc lá, mà quan trọng hơn là phải ngăn ngừa nguy cơ phát sinh thêm những người sử dụng mới, đặc biệt là trong thế hệ trẻ”, ông Nguyễn Ngọc Tiến nói.

Luật phải khoa học và khả thi

Bên cạnh mục tiêu bảo vệ sức khỏe, ông Tiến cho rằng các quy định cần phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội, có cơ sở khoa học và đặc biệt có tính khả thi khi triển khai.

Từ thuật ngữ, cách phân loại sản phẩm đến các quy định quản lý cụ thể đều cần được nghiên cứu kỹ, dựa trên bằng chứng khoa học. Đây là cơ sở để khi luật được ban hành vừa bảo đảm tính khoa học, vừa có thể thực thi hiệu quả trong thực tế.

Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Tiến trân trọng cảm ơn các lãnh đạo, đại biểu Quốc hội, chuyên gia, đại diện hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan đã tham dự, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, trách nhiệm tại tọa đàm.