Báo tin giả bị đánh thuốc mê cướp tiền

TPO - Ngày 12/1, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Công an thành phố Trà Vinh vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.T.A.H. và N.T.D.T. (ngụ thành phố Trà Vinh) mỗi trường hợp 2,5 triệu đồng về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 7/11/2023, chị V.T.A.H. (trú phường 1, thành phố Trà Vinh) gọi điện thoại vào “đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh báo tin với nội dung: Chồng chị thiếu nợ cá độ bóng đá với người tên M. (phường 6, thành phố Trà Vinh) số tiền 40 triệu đồng. Chị H. có thỏa thuận với M. về thời gian trả nợ, được M. đồng ý, nhưng M. lại thường xuyên nhắn tin qua điện thoại để đòi nợ. Chị H. đề nghị công an tỉnh điều tra, xử lý.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an nhanh chóng tiến hành các biện pháp xác minh vụ việc, xác định nội dung chị H. cung cấp là không đúng sự thật.

Tại cơ quan công an, chị H. thừa nhận số tiền 40 triệu đồng là do chồng chị mượn để tiêu xài cá nhân. Ngày 7/11/2023, M. đến gặp chị H. đòi tiền. Do sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, trong lúc nóng giận nhất thời, chị H. đã gọi điện phản ánh qua “đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh.

Trường hợp thứ 2 là bà N.T.D.T. (trú phường 1, thành phố Trà Vinh), trình báo Công an thành phố Trà Vinh nội dung: Vào khoảng 16 giờ ngày 29/11/2023, khi đang ở nhà một mình, bà bị một người đàn ông không rõ danh tính đánh thuốc mê rồi phá tủ, chiếm đoạt số tiền 15 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Trà Vinh nhanh chóng phối hợp với Viện KSND thành phố tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người có liên quan.

Bằng các biện pháp công tác và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định tin báo có dấu hiệu dựng hiện trường giả nên đã triệu tập bà N.T.D.T. đến làm việc.

Tại cơ quan công an, bà T. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết, do thiếu nợ, không dám nói với chồng nên đã tự dựng hiện trường giả để “hợp thức hóa” việc lấy tiền trả nợ.

Cơ quan công an quyết định xử phạt hai trường hợp trên mỗi người 2,5 triệu đồng, theo điểm c, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ “quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình, quy định hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” (phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng).

Mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT, Công an tỉnh Sóc Trăng để gọi điện lừa đảo

Ngày 12/1, ông Nguyễn Minh Chiến - Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Sóc Trăng, cho biết - thời gian gần đây, có một số đối tượng mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng.

Các đối tượng này gọi điện đến một số thuê bao, cho rằng họ dùng thông tin cá nhân thiết lập các tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội đăng phát thông tin chống phá Đảng và Nhà nước, hoặc có liên quan đến đường dây mua bán ma tuý mà cơ quan công an đang điều tra... sau đó yêu cầu phối hợp xử lý vụ việc hoặc yêu cầu chuyển tiền....

“Trước tình trạng trên, Sở TT&TT tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản gửi các sở, ngành cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đề nghị phối hợp thông tin tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác với các cuộc gọi có nghi vấn mạo danh", ông Chiến thông tin.

Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Sóc Trăng cũng khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và người dân tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng nghi vấn mạo danh, bởi vì Sở TT&TT, Công an tỉnh Sóc Trăng là cơ quan nhà nước, trường hợp có mời làm việc đều phát hành văn bản chính thức hoặc đến tận nơi cư trú để mời trực tiếp.

Sở TT&TT Sóc Trăng cũng đề nghị người dân khi có cuộc gọi từ đối tượng có nghi vấn mạo danh cần ghi âm lại cuộc gọi, thông báo kịp thời cho Sở TT&TT hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo vụ việc.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2023, Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện có đối tượng sử dụng số điện thoại 0818.273.675 và số 0815.861.554, tự xưng tên là Hận - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, gọi điện thoại cho cán bộ lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương trong tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau khi phát hiện, Công an tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo Phòng nghiệp vụ kiểm tra, xác minh làm rõ đối tượng thực hiện hành vi nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Sóc Trăng đề nghị các đơn vị đề cao cảnh giác với hành vi mạo danh nêu trên. Nếu phát hiện đối tượng mạo danh Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đề nghị trao đổi về Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh để phối hợp xử lý.