Bộ Công an triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông

TPO - Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu xuân 2024.

Cụ thể, lực lượng CSGT phối hợp cùng các đơn vị trong Công an nhân dân tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai thực hiện cao điểm.

Mục tiêu kế hoạch là kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), nhất là các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng; hạn chế ùn tắc giao thông; phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông; hỗ trợ, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội trong dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu xuân 2024.

Trong đó, trên đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm Người điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định; xe “cơi nới” thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ; chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định...

Đối tượng tập trung kiểm tra, xử lý xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách tại các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường giao thông nông thôn. Riêng tuyến Quốc lộ 1A tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm liên tuyến do Cục CSGT trực tiếp chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra.

Đối với đường thuỷ, tập trung vào các đối tượng vận tải hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm; các điểm có hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa… kiên quyết đình chỉ các bến, phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn.

Tương tự, trên tuyến đường sắt, lực lượng CSGT phối hợp với ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông đường sắt, nhất là tại các đường ngang, lối đi tự mở; kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn chạy tàu của các nhân viên đường sắt, điều kiện lưu hành của các phương tiện giao thông đường sắt; nắm tình hình bán vé tàu Tết và kế hoạch chạy tàu Tết để chủ động phối hợp bảo đảm tốt trật tự, an toàn tàu, ga và tính mạng, tài sản của hành khách đi tàu trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ thường trực, ứng trực, nắm tình hình, kịp thời huy động lực lượng phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông thông suốt, hạn chế ùn tắc giao thông, nhất là trên các trục chính ra vào TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, các địa điểm tổ chức chợ hoa, chợ Tết, khu vui chơi, bắn pháo hoa, các lễ hội, các bến xe, nơi có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao và các điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông gây mất trật tự an toàn giao thông.

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và đua xe trái phép bố trí CBCS tăng cường công tác nắm tình hình trên những tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, chủ động phát hiện đầu mối vụ việc để đề xuất xác lập chuyên án, phối hợp đấu tranh...

Kế hoạch được thực hiện đến ngày 9/3/2024.