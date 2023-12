Công an TP Hà Nội triển khai cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán

TPO - Sáng nay, 18/12, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo Công an TP Hà Nội, đợt cao điểm nhằm chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn cho nhân dân Thủ đô vui xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tóm tắt kế hoạch đợt cao điểm, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, kế hoạch được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn chuẩn bị từ 1/12-14/12; giai đoạn tấn công từ 15/12/2023-29/2/2024, các đơn vị quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong đó, tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức; tội phạm “tín dụng đen”; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em; tội phạm cờ bạc…

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã đồng loạt tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện toàn diện, quyết liệt các nội dung nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó phải bám sát và thực hiện nghiêm túc các biện pháp, giải pháp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm với tinh thần thực sự quyết tâm, quyết liệt, tạo được khí thế, hiệu quả công tác khác biệt, rõ nét, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã được giao trong đợt cao điểm.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng yêu cầu chỉ huy các đơn vị theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại cấp cơ sở; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay những tồn tại, thiếu sót trong các mặt công tác…

Xử lý triệt để các vi phạm liên quan đến karaoke

Tại lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công an TP Hà Nội cũng triển khai 3 cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; cao điểm về kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đợt cao điểm về kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH của các cấp, ngành; ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở và quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại nơi làm việc, hộ gia đình; chủ động, sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, chuẩn bị các điều kiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC&CNCH, công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH, nhằm phát huy vai trò của người dân trong việc tự bảo vệ an toàn cho chính mình, tham gia bảo vệ an toàn cho cộng đồng, phát huy tối đa hiệu quả lực lượng tại chỗ theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Trong đợt cao điểm, Công an TP Hà Nội sẽ hướng dẫn 100% các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn quản lý ký cam kết đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH. Kiềm chế gia tăng cháy, nổ trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023, không để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Cùng với đó, tổ chức kiểm tra, xử lý triệt để tất cả các hành vi vi phạm về PCCC&CNCH theo quy định đối với 100% các cơ sở như chợ, trung tâm thương mại, điện máy, siêu thị, cửa hàng tiện ích, kinh doanh karaoke, bar, vũ trường, nhà hàng, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh karaoke đã chuyển đổi sang nhà hàng…

Quá trình kiểm tra, phải kịp thời phát hiện, hướng dẫn cơ sở khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC&CNCH, kiên quyết xử lý triệt để các hành vi vi phạm theo quy định. Giám sát các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC đang có yêu cầu dừng hoạt động hoặc đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động; kiên quyết không để các cơ sở hoạt động theo quy định.