Gia tăng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng

TP - Chiều 11/1, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, một số đối tượng hoạt động tội phạm, trong đó có lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang lợi dụng dịp Tết để gia tăng hoạt động.

Gần đây, không chỉ riêng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”, lực lượng công an thành phố phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến của đối tượng xấu trong giai đoạn cận kề Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Nổi bật nhất là thủ đoạn giả mạo các thương hiệu, doanh nghiệp trong và ngoài nước đưa ra các chương trình “quà tặng, trúng thưởng Tết”; “khuyến mãi Tết”; “vé xe, vé máy bay Tết giá rẻ” hay dưới dạng “Hội thi áo dài Xuân”.

Nhiều đối tượng thực hiện chiêu trò đưa ra thông tin về những giải thưởng, mặt hàng có giá trị hấp dẫn, rẻ hơn so giá thị trường để tiếp cận nạn nhân thông qua cuộc gọi, tin nhắn hoặc phát tán trên các nền tảng mạng xã hội, dẫn dụ người dân tham gia, mua hàng và chiếm đoạt tài sản.

Tiếp đến là thủ đoạn tuyển dụng việc làm trực tuyến. Các đối tượng xấu triệt để lợi dụng tâm lý người dân có nhu cầu kiếm tiền để lừa đảo thông qua việc hướng dẫn hỗ trợ mở cửa hàng trực tuyến trên Amazon, Shoppe; vào xem video, tương tác bài viết trên mạng, đánh giá sản phẩm đơn hàng ảo trên các sàn thương mại điện tử để được hưởng hoa hồng. Từ hoạt động trên, các đối tượng sẽ dẫn dụ người dân đầu tư và lừa đảo.

Đối với thủ đoạn lừa đảo đầu tư tài chính, các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin mời chào nạn nhân tham gia các “nhóm đầu tư thông minh”, “nhóm chuyên gia tài chính”, “nhóm đầu tư chứng khoán quốc tế”.

Bản chất của thủ đoạn này là đưa nạn nhân vào các nhóm lừa đảo để thao túng, dẫn dụ nộp tiền đầu tư vào các website, ứng dụng do đối tượng tự tạo lập với danh nghĩa đầu tư chứng khoán online, dự đoán tăng giảm giá vàng, dầu hay giao dịch tiền ảo…Sau khi nạn nhân tin và chuyển tiền theo hướng dẫn, chúng sẽ tìm cách chiếm đoạt tiền của họ…

Để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, Công an thành phố đã mở đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết, đồng thời tăng cường đấu tranh, điều tra, xử lý các loại tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nói riêng.

Công an thành phố khuyến cáo người dân không đăng nhập các đường link lạ do những người không quen biết gửi hoặc chỉ quen biết qua mạng xã hội. Trường hợp nghi vấn lừa đảo cần liên hệ cảnh sát khu vực hoặc liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, Bộ Công an và Công an TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều giải pháp mới để phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý các đối tượng phạm tội. Tuyên truyền các thủ đoạn tội phạm lừa đảo trên App VNEID gắn với vận động người dân đăng ký và kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử, đầy mạnh hoạt động tuyên truyền thủ đoạn lừa đảo của tội phạm cho nhân viên ngân hàng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác.