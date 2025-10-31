Bao giờ thời tiết 'mùa thu' Hà Nội quay trở lại?

SVO - Thời tiết Hà Nội đột ngột chuyển mưa lạnh do không khí lạnh tăng cường, khiến nhiều kế hoạch 'chill' mùa thu của giới trẻ phải tạm hoãn. Bao giờ thời tiết mới hửng nắng, mát mẻ trở lại?

Sáng 31/10, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 đến 48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, khu vực Bắc Bộ có mưa ở nhiều nơi. Riêng khu vực Hà Nội có mưa, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 - 21 độ C.

Giới trẻ Thủ đô tranh thủ tận hưởng mùa Thu trước khi mùa Đông tới.

Thời tiết mưa kèm không khí lạnh kéo dài tại Thủ đô đã ảnh hưởng không nhỏ đến các kế hoạch dạo chơi, trải nghiệm mùa thu của giới trẻ. Vậy bao giờ thời tiết nắng ấm mới trở lại?